BTS vuelve a Chile: Revisa cuándo comienza la venta de entradas y sus precios

La productora del evento musical confirmó que habrá dos fechas de conciertos y que la venta de entradas será en abril.

La banda surcoreana BTS volverá a pisar territorio chileno este 2026 con su gira mundial ARIRANG, y las entradas se venderán a través de Ticketmaster.

DG Medios confirmó que el recital se realizará en el Estadio Nacional en dos fechas: el 16 y 17 de octubre de este año.

Además, se reveló el escenario que se instalará en el recinto: será uno de 360°, sin un frente principal y con varias pasarelas que permitirán a BTS moverse libremente y así ser vistos desde todas las ubicaciones.

¿Cuándo comenzará la venta de entradas?

La productora del evento informó que la venta general de entradas comenzará el 10 de abril a las 13:00 horas en Ticketmaster.

En cuanto a la preventa de boletos, esta será el 7 de abril y solo podrán acceder quienes tengan la ARMY Membership.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DG Medios (@dgmedios)

Revisa el precio de las entradas

En total hay 16 ubicaciones para el espectáculo musical de la banda internacional en el Estado Nacional.

Revisa el precio de cada ubicación en el recinto: