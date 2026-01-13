BTS regresa: Qué han hecho sus miembros durante estos 4 años y qué les espera

Con plazos y expectativas distintas, cada miembro decidió usar el tiempo para trabajar en nuevos lanzamientos o para tomar una pausa en la industria.

(CNN en Español) – La incertidumbre finalmente llegó a su fin para los fans del grupo de kpop BTS: tras casi cuatro años de receso mientras hacían el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la banda confirmó que este 2026 lanzará su quinto álbum de estudio y también realizarán una nueva gira mundial.

En su sitio web oficial, la banda publicó una cuenta regresiva y tres símbolos rojos que apuntan a su retorno musical programado para el 20 de marzo.

La reunión de los siete miembros del grupo, eso sí, no fue simultánea: RM, V, Jimin y Jungkook fueron los últimos en terminar el servicio militar en junio de 2025; el cual es obligatorio en Corea del Sur para todos los hombres en buenas condiciones de salud y debe ser completado antes de cumplir los 28 años, con una duración de entre 18 y 21 meses.

Con plazos y expectativas distintas, cada miembro decidió usar el tiempo para trabajar en nuevos lanzamientos o para tomar una pausa en la industria.

Jin

Kim Seok-jin, más conocido como Jin, es el miembro de mayor edad en el grupo y fue el primero de la banda en completar su servicio militar, en junio de 2024.

En noviembre del mismo año, Jin lanzó su primer “mini álbum” solista titulado como “Happy”, con el sencillo “Running Wild” como canción insigne. Seis meses después, en mayo de 2025, lanzó su segundo trabajo, “Echo”, un mini álbum de siete canciones.

A fines de diciembre de 2025, Jin estrenó en cines una película basada en sus giras y conciertos como solista.

J-Hope

El artista principal J-Hope actúa en el escenario durante el segundo día de Lollapalooza Berlín el 13 de julio de 2025 en Berlín, Alemania. Pedro Becerra/Redferns

Terminó su servicio militar en octubre de 2024. “Me he dado cuenta que hay mucho trabajo duro, dedicación y muchas otras cosas que hacen los militares por nuestro país”, dijo en una conferencia de prensa a la salida de su base militar.

En marzo de 2025 lanzó el sencillo “Sweet Dreams” en colaboración con Miguel, seguido del sencillo “Mona Lisa”. Tres meses después, en junio del mismo año, estrenó “Killin’ It Girl” , en colaboración con GloRilla.

Suga

El miembro de la banda de K-pop BTS, Suga, llega a la comisaría de Yongsan el 23 de agosto de 2024 en Seúl, Corea del Sur. Suga estaba bajo investigación policial después de caerse mientras conducía un patinete eléctrico bajo los efectos del alcohol. Chung Sung-Jun/Getty Images

El rapero Min Yoon-gi, más conocido como Suga, tomó un camino distinto al de sus compañeros: cumplió su deber como agente de servicio social en junio de 2025, una alternativa al servicio militar y que tuvo una duración de 21 meses.

Tras su regreso, Suga ha mantenido un perfil bajo y no ha asistido a grandes eventos, hasta que en diciembre de 2025 comenzaron a circular fotos y videos de la banda reunida durante ensayos.

RM y V

Los miembros de la banda de K-pop BTS, RM (izquierda) y V (derecha), reaccionan después de ser dados de baja del servicio militar obligatorio el 10 de junio de 2025 en Chuncheon, Corea del Sur. Chung Sung-Jun/Getty Images

Kim Nam-joon (RM) y Kim Tae-hyung (V) terminaron juntos su servicio militar en junio de 2025, siendo recibidos a la salida de la base por cientos de fans. RM salió tocando distintas melodías en saxofón, donde destacó la canción oficial del animé de “Detective Conan”, mientras V sonreía a sus ARMY y cargaba ramos de flores.

Ambos también realizaron una transmisión especial donde comentaron en profundidad sus experiencias y perspectivas del servicio militar.

Meses después, en diciembre de 2025, RM, también líder de la banda, volvió a sincerarse en otra transmisión en vivo y señaló que los últimos meses de preparación para el retorno de BTS han tenido una fuerte carga física y emocional para él. “Desde el mes pasado no he podido dormir. He estado pensando en pedir una prescripción para poder tomar pastillas para dormir”, y también se disculpó con los fans por haber tardado “tanto tiempo en regresar”: “No es fácil. A menos que podamos entregarles algo que satisfaga a todo el mundo, no podemos regresar así de fácil”.

V, por su parte, estuvo en la unidad de fuerzas especiales del Ejército y mostró un importante cambio físico tras su salida del servicio, ahora mucho más musculoso y esbelto. Durante los meses posteriores posó para distintas revistas y también se mostró muy activo en redes sociales, donde compartió momentos de ensayos y reencuentros con sus compañeros de banda.

Para el 19 enero de 2026 está programado el lanzamiento de un libro de fotos bajo el nombre de “TYPE 非”, una exposición que según la empresa HYBE “explora las múltiples facetas de V, también conocido como Kim Taehyung, un artista que desafía cualquier definición dentro de una sola categoría y que traduce el tema de la “no fijeza”, una existencia infinitamente fluida y sin límites formales, en una experiencia espacial inmersiva”.

Jimin y Jungkook

Los miembros de la banda de K-pop BTS, Jungkook (izquierda) y Jimin (derecha), son dados de baja del servicio militar obligatorio el 11 de junio de 2025 en Yeoncheon-gun, Corea del Sur. Han Myung-Gu/Getty Images

Un día después, Park Ji-min (Jimin) y Jungkook también terminaron juntos su servicio militar, en junio de 2025, y posteriormente participaron de una transmisión especial de BTS en Youtube donde comentaron su experiencia en un set decorado con serpentinas de colores metálicos y globos festivos.

Jimin compartió a fines de diciembre de 2025 varias fotografías deseándole felices fiestas a sus fans.

Por otro lado, JungKook fue protagonista de un incidente no deseado: a comienzos de enero, la Policía de Seul informó que detuvo a una fan brasileña luego de merodear la vivienda del artista sin autorización alguna.

Desde la firma Bighit Music señalaron a través de un comunicado a fines de diciembre de 2025 que “las visitas no autorizadas a la residencia de un artista, seguirlos, esperarlos u observarlos cerca de su domicilio, filmar su residencia y otras acciones que amenacen su privacidad y seguridad, así como escribir publicaciones difamatorias o maliciosas relacionadas con su vida privada o crear y difundir rumores falsos, están sujetas a sanciones penales”.

“En particular, dejar objetos cerca de la residencia de un artista sin permiso también constituye acoso. Este tipo de comportamiento causa un grave daño psicológico a los artistas y es absolutamente inaceptable bajo cualquier circunstancia”, agregó la misiva.

¿Qué le espera a BTS este 2026?

Con el equipo ahora completo, los miembros de BTS ya han dado adelantos y pistas sobre su futuro, especialmente para su “ARMY” –nombre que reciben sus fans– sobre lo que viene para este 2026.

Durante una transmisión especial de año nuevo, se mostraron reunidos en una casa esperando el 2026 y celebrando en conjunto, instancia donde aprovecharon de agradecer a sus fans por todo su apoyo estos años alejados como banda.

Para el 26 de marzo de 2026, Jin, J-Hope, Jimin y Jungkook ya están nominados en distintas categorías como solistas en los IHeartRadio Awards; y el 20 de marzo fue fijado como la fecha clave donde la banda lanzará su quinto álbum de estudio.

“Los miembros participaron activamente en las canciones, reflejando sus propias ideas y estilos, y expresaron a través de la música las emociones y pensamientos que sintieron a lo largo de su trayectoria”, señalaron desde Bighit Music a través de un comunicado del 4 de enero.

El disco contendrá un total de 14 canciones que “contienen las historias sinceras que quieren transmitir a ARMY, quienes han estado esperando el regreso completo del grupo”, agrega la firma musical.

Sobre la gira mundial, señalaron que el 14 de enero se revelarán más detalles de fechas y locaciones.