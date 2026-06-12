Family Fest Powered by Hasbro llega a Santiago con Peppa Pig, Transformers y Monopoly en una experiencia inmersiva para toda la familia

Santiago recibe una nueva experiencia de entretenimiento familiar: Family Fest Powered by Hasbro, una muestra inmersiva de casi dos meses de duración que reúne los universos de Peppa Pig, My Little Pony, Play-Doh, Transformers, Furby, Monopoly y Nerf en un mismo recorrido diseñado para niños y adultos.

La experiencia funciona como una villa interactiva estructurada en torno a una Sala de Misión Central, una Plaza Principal con espectáculos participativos y múltiples estaciones temáticas. Desde el ingreso, cada grupo recibe un pasaporte simbólico y sigue una narrativa que combina desafíos físicos, creativos y estratégicos. El recorrido culmina con un reconocimiento a cada grupo como una “Familia Aventurera”.

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Inclusión y accesibilidad como ejes del evento

La experiencia incorpora medidas de accesibilidad para garantizar la participación de todas las familias. Entre ellas se destacan espacios adaptados para usuarios de silla de ruedas, una Zona de la Calma y un Kit de Calma para niños neurodivergentes, que incluye inhibidores de ruido, reguladores sensoriales, tabla de pictogramas y mapa del recorrido.

Tomás Carrasco, CEO de BeFun Entertainment, señaló que el evento es “una invitación a volver a jugar juntos” y destacó el poder del juego como herramienta de conexión entre padres e hijos. La producción y operación del evento está a cargo de BeFun Entertainment, con la co-producción de La Oreja.

Family Fest Powered by Hasbro funciona de 9:30 a 19:00 horas en Cenco Mall Florida Center. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.