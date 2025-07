Vuelven los siete: BTS lanzará nuevo disco en 2026 y alista su primera gira mundial en cuatro años

El fenómeno global del K-pop está de vuelta: Jin, RM, V, Jimin, J-Hope, Jung Kook y Suga volverán a trabajar juntos desde julio para dar forma a un nuevo álbum grupal, el primero desde 2022, consolidando el final de una pausa marcada por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

(AP) — Atención, fans del K-pop: el septeto BTS regresará en 2026 con un nuevo álbum y una gira mundial.

Los miembros Jin, RM, V, Jimin, J-Hope, Jung Kook y Suga hicieron el anuncio este martes durante una transmisión en vivo en Weverse, una plataforma en línea para fans propiedad de la agencia de representación de BTS, Hybe. Fue la primera vez que los siete miembros transmitieron en vivo juntos desde septiembre de 2022.

“Lanzaremos un nuevo álbum de BTS en la primavera del año que viene. A partir de julio, los siete empezaremos a trabajar en estrecha colaboración en nueva música”, dijo la banda en un comunicado. “Al ser un álbum grupal, reflejará las ideas de cada miembro. Abordamos el álbum con la misma mentalidad que teníamos al principio”.

Según un comunicado de prensa, la banda estará en Estados Unidos este mes para comenzar a trabajar en nueva música.

El álbum de 2026 marcará el primero desde la antología de 2022, Proof, su álbum recopilatorio japonés de 2021 BTS, the Best y su último álbum de estudio, Be, lanzado en 2020.

También anunciaron una gira mundial, la primera en casi cuatro años. La noticia llega unas semanas después de que las superestrellas de BTS RM, V, Jimin y Jung Kook fueran dadas de baja de las fuerzas armadas surcoreanas tras cumplir con su servicio obligatorio.

En Corea del Sur, todos los hombres sanos de entre 18 y 28 años de edad están obligados por ley a realizar entre 18 y 21 meses de servicio militar bajo un sistema de reclutamiento destinado a disuadir la agresión de su rival Corea del Norte.

Seis de los siete miembros del grupo sirvieron en el Ejército, mientras que Suga, el último en regresar, cumplió con su deber como agente de servicio social, una alternativa al servicio militar.

Jin, el miembro de mayor edad de BTS, fue dado de baja en junio de 2024. J-Hope fue dado de baja en octubre.

La ley surcoreana otorga exenciones especiales a atletas, músicos clásicos y tradicionales, bailarines de ballet y otros tipos de danza si han obtenido los máximos galardones en ciertas competiciones y se considera que han aumentado su prestigio nacional. Las estrellas del K-pop y otros artistas no están sujetos a tales privilegios.

Sin embargo, en 2020, BTS pospuso su servicio después de que la Asamblea Nacional de Corea del Sur revisara su Ley de Servicio Militar, permitiendo a las estrellas del K-pop retrasar su alistamiento hasta los 30 años.