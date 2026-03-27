BTS en Chile: Cómo será la venta de entradas, la preventa ARMY Membership y más
Por CNN Chile
27.03.2026 / 18:26
RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook pisarán suelo chileno como parte de su gira BTS WORLD TOUR ARIRANG. Revisa todos los detalles.
Luego de semanas de expectación, este viernes finalmente se revelaron detalles sobre el concierto de BTS en Chile.
DG Medios confirmó que el recital se realizará en el Estadio Nacional en dos fechas y los precios de cada una de las locaciones.
RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook pisarán suelo chileno y otra decena de países como parte de su gira BTS WORLD TOUR ARIRANG.
¿Cuándo es el concierto de BTS en Chile?
- BTS se presentará en el Estadio Nacional (Ñuñoa) el próximo viernes 16 y sábado 17 de octubre.
Concierto de BTS en Chile: ¿Cómo será la preventa ARMY Membership?
- Previo a la venta general, los fanáticos y fanáticas tendrán la posibilidad de participar en la preventa ARMY Membership.
- En esta venta anticipada podrán participar quienes cuenten con la ARMY Membership (GLOBAL) y se hayan registrado para la Preventa ARMY Membership en Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16:00 horas (Chile).
- También se deberá contar con una cuenta oficial en el sitio web de Ticketmaster: Al comprar, los usuarios y usuarias deben ingresar el ID que proporciona Weverse y el número de la ARMY MEMBERSHIP (Global).
- La membresía tiene un valor cercano a los $20.000.
- La Preventa Army Membership será el martes 7 de abril a las 13:00 horas.
¿Cuándo es la venta de entradas para el concierto de BTS en Chile?
- La venta de entradas comenzará el próximo viernes 10 de abril a las 13:00 horas.
Revisa el valor de las entradas
- Pacífico Medio: $528.750
- Cancha Pacífico: $293.750
- Cancha Andes: $293.750
- Pacífico Alto: $264.375
- Pacífico Bajo: $217.375
- Movilidad Reducida: $217.375
- Andes Bajo Centro: $182.125
- Andes Bajo Norte: $164.500
- Andes Bajo Sur: $164.500
- Andes Alto Centro: $158.625
- Andes Alto Norte: $146.875
- Andes Alto Sur: $146.875
- Galería Norte: $111.625
- Galería Sur: $111.625
- Pacífico Lateral Norte: $99.875
- Pacífico Lateral Sur: $99.875
¿Qué incluirá el paquete VIP?
Además de las entradas normales, se venderá un paquete VIP para los conciertos de BTS en Chile. El llamado SOUNDCHECK VIP PACKAGE tiene un valor de $676.020 e incluye una serie de beneficios:
- Un ticket de Cancha Pacífico
- Acceso a la prueba de sonido previa al show de BTS
- Artículo exclusivo de regalo VIP
- Laminado VIP y lanyard
- Oportunidad de compra de mercancía antes del concierto
- Entrada anticipada al recinto
- Check-in exclusivo y personal VIP en sitio