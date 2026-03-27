BTS en Chile: Cómo será la venta de entradas, la preventa ARMY Membership y más

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook pisarán suelo chileno como parte de su gira BTS WORLD TOUR ARIRANG. Revisa todos los detalles.

Luego de semanas de expectación, este viernes finalmente se revelaron detalles sobre el concierto de BTS en Chile.

DG Medios confirmó que el recital se realizará en el Estadio Nacional en dos fechas y los precios de cada una de las locaciones.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook pisarán suelo chileno y otra decena de países como parte de su gira BTS WORLD TOUR ARIRANG.

¿Cuándo es el concierto de BTS en Chile?

BTS se presentará en el Estadio Nacional (Ñuñoa) el próximo viernes 16 y sábado 17 de octubre.

Concierto de BTS en Chile: ¿Cómo será la preventa ARMY Membership?

Previo a la venta general, los fanáticos y fanáticas tendrán la posibilidad de participar en la preventa ARMY Membership .

En esta venta anticipada podrán participar quienes cuenten con la ARMY Membership (GLOBAL) y se hayan registrado para la Preventa ARMY Membership en Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16:00 horas (Chile).

También se deberá contar con una cuenta oficial en el sitio web de Ticketmaster: Al comprar, los usuarios y usuarias deben ingresar el ID que proporciona Weverse y el número de la ARMY MEMBERSHIP (Global).

La membresía tiene un valor cercano a los $20.000 .

La Preventa Army Membership será el martes 7 de abril a las 13:00 horas.

¿Cuándo es la venta de entradas para el concierto de BTS en Chile?

La venta de entradas comenzará el próximo viernes 10 de abril a las 13:00 horas.

Revisa el valor de las entradas

Pacífico Medio: $528.750

Cancha Pacífico: $293.750

Cancha Andes: $293.750

Pacífico Alto: $264.375

Pacífico Bajo: $217.375

Movilidad Reducida: $217.375

Andes Bajo Centro: $182.125

Andes Bajo Norte: $164.500

Andes Bajo Sur: $164.500

Andes Alto Centro: $158.625

Andes Alto Norte: $146.875

Andes Alto Sur: $146.875

Galería Norte: $111.625

Galería Sur: $111.625

Pacífico Lateral Norte: $99.875

Pacífico Lateral Sur: $99.875

¿Qué incluirá el paquete VIP?

Además de las entradas normales, se venderá un paquete VIP para los conciertos de BTS en Chile. El llamado SOUNDCHECK VIP PACKAGE tiene un valor de $676.020 e incluye una serie de beneficios: