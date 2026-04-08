BTS en Chile: Alertan por páginas falsas de venta de entradas

Se identificaron al menos 10 dominios falsos creados en abril que simulan la página oficial de venta de entradas y se espera que sigan surgiendo nuevos sitios fraudulentos en los próximos días.

En el marco de la venta de entradas para los conciertos de BTS en Sudamérica, programados para octubre en Colombia, Perú, Chile y Brasil, especialistas en ciberseguridad detectaron una serie de sitios web fraudulentos que buscan engañar a los fanáticos interesados en comprar.

La empresa internacional de ciberseguridad Kaspersky identificó al menos diez dominios falsos creados durante abril que simulan la página oficial de venta de entradas. Estos sitios replican con precisión el diseño y la identidad visual del sitio real, con el fin de confundir a los usuarios y llevarlos a completar procesos de compra fraudulentos.

En los casos detectados, los delincuentes crean páginas que simulan todo el proceso de compra. Una vez que la persona intenta adquirir la entrada, el sistema fraudulento lo dirige a realizar pagos digitales o transferencias, generalmente hacia cuentas asociadas a “prestanombres” en fintechs, un mecanismo utilizado con frecuencia en este tipo de delitos.

En algunos escenarios, cuando la víctima intenta pagar con tarjeta de crédito, lo que podría permitir disputar el cargo posteriormente, el sitio falso indica que existe una supuesta alta demanda y sugiere cambiar el método de pago a una transferencia directa, reduciendo así las posibilidades de recuperar el dinero.

Fabio Assolini, investigador líder en Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, sostuvo que “la popularidad de grandes eventos y el componente emocional de los fans hacen que este tipo de fraude sea extremadamente efectivo. Los delincuentes no solo aprovechan la urgencia por asegurar entradas, sino también las posibles dudas sobre el nuevo formato de compra, creando páginas cada vez más convincentes. La tendencia es que surjan nuevos dominios fraudulentos en los próximos días”.

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