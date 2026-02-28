“The Romantic”: Bruno Mars estrena nuevo disco y presenta el video oficial del single “Risk It All”

El disco incluye nueve canciones y marca el regreso solista del artista tras “24K Magic” (2016).

Bruno Mars lanzó “The Romantic”, su cuarto álbum de estudio como solista y el primero desde “24K Magic” (2016).

El disco contiene nueve canciones y suma poco más de 31 minutos de duración, según el listado publicado en plataformas de streaming.

El estreno vino acompañado por el video oficial del sencillo “Risk It All”, codirigido por el propio Mars junto a Daniel Ramos. En el registro, el artista aparece interpretando la canción con una banda de mariachi, además de escenas narrativas que incluyen una ceremonia de matrimonio ficticia.

La semana previa al lanzamiento, iHeartMedia y TikTok realizaron una transmisión especial de adelanto titulada “Romantic Radio with Bruno Mars: An iHeartRadio Album Preview”, emitida en vivo el 26 de febrero y difundida por estaciones de iHeartRadio en Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado de iHeartMedia.

Entre los antecedentes recientes vinculados a este ciclo, “I Just Might” debutó en el número 1 del Billboard Hot 100 en enero de 2026.

En paralelo, Mars ha mantenido actividad en rankings globales a partir de colaboraciones: “Die With a Smile”, junto a Lady Gaga, fue reportada por Billboard como la canción más rápida en alcanzar 1.000 millones de reproducciones en Spotify (noviembre de 2024).

Además, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) informó en febrero de 2026 que “APT.” (Rosé & Bruno Mars) fue su “Biggest-Selling Global Single of the Year 2025”.

Tracklist del disco