Brendan Fraser y Rachel Weisz estarían en conversaciones para hacer “La momia 4”

El guion estaría a cargo de David Coggeshall, y aunque la película aún no ha sido confirmada oficialmente, Fraser y Weisz revivirían los icónicos roles que los lanzaron al estrellato hace más de dos décadas.

(CNN) – Brendan Fraser y Rachel Weisz están en conversaciones con ejecutivos de cine para reunirse en la próxima entrega de la franquicia de “La Momia”, según reportes de prensa.

La noticia fue publicada en línea por el sitio web de entretenimiento Deadline, que afirmó haber obtenido información sobre la posible película de “múltiples fuentes”.

Si bien el plan no ha sido confirmado oficialmente, el sitio informó que el guion de la próxima entrega estará a cargo de David Coggeshall, cuyos trabajos anteriores incluyen “The Family Plan” y “The Deliverance”.

Coggeshall pareció confirmar la noticia en redes sociales, tuiteando el artículo de Deadline con el comentario: “El secreto ya se reveló, supongo :)”.

Fraser y Weisz protagonizaron la película original de 1999, “La momia”. Su enorme éxito impulsó significativamente las carreras de los jóvenes actores, que ahora rondan los cincuenta años. Ambos ganaron posteriormente premios Oscar: Weisz en 2006 por su papel secundario en “El jardinero fiel” y Fraser en 2023 por su actuación en “La ballena”.

La pareja apareció junta en la secuela de 2001, “La momia regresa”, mientras que Fraser regresó solo en 2008 para “La momia: la tumba del emperador dragón”.

Ninguno participó en el reinicio de la franquicia de 2017, protagonizado por Tom Cruise y Russell Crowe, que tuvo una mala acogida.

En 2022, Fraser declaró a Variety que no se oponía a retomar su papel como el aventurero estadounidense Rick O’Connell.

“No sé cómo funcionaría”, dijo Fraser a Variety. “Pero estaría dispuesto a considerarlo si alguien diera con la idea adecuada”.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Fraser y Weisz. Universal Pictures no respondió a la solicitud de comentarios.