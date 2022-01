(CNN) – Bob Dylan es de los más recientes artistas que han optado por vender su catálogo de música en el último tiempo. El acuerdo de $200 millones de dólares al que llegó el músico con Sony Music Entertainment, fue anunciado el lunes y otorgará a la compañía los derechos de toda la música grabada por Dylan desde 1962.

Su decisión de vender su catálogo es parte de una tendencia reciente entre algunos de los mejores artistas, incluidos Bruce Springsteen, Neil Young y Stevie Nicks. (Dylan había vendido previamente la parte de composición de canciones de su catálogo, que incluye música y letras, a Universal Music Publishing Group por 300 millones de dólares).

Si parece que estos íconos de la música se apresuran a firmar acuerdos, tienes razón.

“Es un buen momento para vender, especialmente el año pasado, cuando los impuestos sobre las ganancias de capital iban a subir bajo la administración de Biden. Todo el mundo estaba tratando de vender antes del 31 de diciembre para que dicho patrimonio no se gravara tan alto. Bob entró bajo el cable como muchos de estos otros artistas”, dijo a CNN, Hannah Karp, directora editorial de Billboard. “Si los artistas alguna vez iban a vender sus derechos musicales, ahora es un gran momento porque no obtendrán estos precios para siempre“.

A principios de este mes, se anunció que Young había vendido una parte importante de su catálogo de canciones por 150 millones de dólares a Hipgnosis Song Fund.

Nicks, llegó a un acuerdo en noviembre por 100 millones de dólares con Primary Wave por su parte de los derechos de publicación de canciones como Edge of Seventeen y Landslide.

El acuerdo de Springsteen con Sony Music en diciembre fue valorado en $ 550 millones de dólares, tanto por sus derechos de grabación como de composición. Primero firmó con Columbia Records de Sony en 1972. Dijo en un comunicado en el momento de la venta que estaba “encantado” de que su legado continuara siendo atendido “por la compañía y las personas que conozco y en las que confío”.

Para algunos artistas, la decisión de vender ahora también podría ser parte de la planificación futura para sus familias.

“Muchos de los artistas que están vendiendo sus catálogos están llegando a un punto de sus vidas en el que están planificando sus bienes, una especie de planificación para el futuro y están en un punto de sus vidas en el que tiene sentido vender su música a mantener a sus familias“, dijo Karp, señalando que Dylan cumplió 80 años en mayo.

Si bien no es tan común, algunos artistas más jóvenes también están haciendo ofertas de catálogo.

Imagine Dragons vendió su catálogo a Concord Music Publishing en agosto. Este mes, Shakira firmó un contrato con Hipgnosis Songs Fund para todo su catálogo, que incluye éxitos como Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever y She Wolf.

Otros artistas, como Taylor Swift, luchan por mantener el control creativo y los derechos de publicación de su música y, según Karp, vender ahora no es la decisión correcta para todos los artistas.

“Si eres un artista joven y gastas una gran cantidad de dinero y luego llegas a la vejez y no tienes ingresos, probablemente te arrepentirás”, dijo Karp. “Poseer activos musicales es como tener un fondo de jubilación“.

Básicamente, en estos días la buena música, según Karp, es simplemente un buen negocio.

“El negocio de la música está impulsado por el streaming, que es una fuente de ingresos constante y creciente, no es como en los viejos tiempos, cuando ponías un CD en el mercado y era impredecible cuántas copias venderías. Los sellos discográficos están ganando dinero con el streaming y suscripciones”, dijo Karp, y agregó: “debido a que las tasas de interés son muy bajas en este momento, los inversores han estado buscando lugares para estacionar su dinero que ofrezcan rendimientos más altos que la tasa de interés vigente. Mientras las tasas de interés se mantengan relativamente bajas, los activos musicales son un retorno bastante atractivo”.