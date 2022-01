(CNN) – U2 puede ser una de las bandas de rock más grandes del planeta, pero su cantante principal, Bono, alberga algunas quejas sobre el nombre del grupo y las canciones que ha escrito e interpretado a lo largo de sus 46 años de historia.

En una entrevista con el podcast “Awards Chatter” de The Hollywood Reporter, junto con el guitarrista principal de U2, The Edge, el cantante irlandés reflexionó sobre el génesis de la banda y reveló que nunca le ha gustado su nombre, a pesar de su naturaleza reconocible al instante.

Cuando The Edge reveló que él y Bono no se entusiasmaron con U2 como nombre al principio, su compañero intervino para decir: “Todavía no lo hago. Realmente no lo hago. Llegué tarde a algún tipo de dislexia. Tampoco me di cuenta de que The Beatles era un mal juego de palabras”.

Bono le dijo a “Awards Chatter” que “en nuestra cabeza, era como el avión espía, era… un submarino, era futurista. Pero luego, como resultó implicar este tipo de aquiescencia, no, ya no me gustaba ese nombre. Hou, todavía no me gusta mucho el nombre”.

Afirmó que fue su primer manager, Paul McGuinness, quien dijo que era un gran nombre que se vería bien en una camiseta, buscando convencer al grupo de quedarse con U2.

En los primeros trabajos de U2, como el álbum Boy, Bono dijo que la banda suena increíble, pero le cuesta escuchar sus canciones porque encuentra que su propia voz era “muy tensa” y “no masculina”, lo que dijo que era perjudicial para su propio “macho irlandés”.

“Estaba en un automóvil cuando una de nuestras canciones sonó en la radio y tenía el color de escarlata. Estoy tan avergonzado. Creo que U2 se empuja por el bote de la vergüenza”, dijo Bono.

Bono reveló que no fue el único que criticó su voz.

Ahí relató una historia en la que el difunto cantante Robert Palmer, mejor conocido por el éxito Addicted to Love, le dijo al bajista de U2 Adam Clayton en la década de 1980: “Dios, ¿alguna vez le dirías a tu cantante que simplemente baje un poco las teclas? Se haría un favor a sí mismo, le haría un favor a su voz y a todos quienes tenemos que escucharlo. Nos haría un favor”.

Tras esas declaraciones, Bono había asegurado que sentía que se había convertido recientemente en cantante y que “tal vez eso aún no ha pasado para los oídos de algunas personas”.

Teniendo en cuenta que U2 es una de las bandas más exitosas y populares del mundo, seguramente habrá muchos fanáticos que no estarán de acuerdo con el veredicto de Bono sobre su voz o el famoso nombre del grupo, pero al menos pueden escuchar sus canciones más de lo que el propio creador del grupo puede.