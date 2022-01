Este lunes se anunció que la edición 2022 del festival When We Were Young que tendrá lugar el 22 de octubre en Las Vegas Festival Grounds en Las Vegas, será encabezado por los grupos My Chemical Romance y Paramore.

Cabe recordar que este último grupo se encuentra trabajando en su primer álbum desde 2017 después de que Hayley Williams se tomó un tiempo para algunas grabaciones en solitario.

Mientras que también este festival será parte de la gira de reunión de My Chemical Romance, la cual comenzó el 2019, pero que se suspendió por el inicio de la pandemia del coronavirus.

El evento marcado por la escena emo y pop punk también contará con la presencia de Avril Lavigne, Bring Me the Horizon, Horrorpops, AFI, The Used, entre otros.

La preventa de entradas para este festival comenzará este 21 de enero y los precios varían entre los $225 ($204 mil, aproximadamente) y $500 dólares (casi $409 mil).

