Este lunes una inédita intervención fue la que protagonizó el presidente electo, Gabriel Boric, a través de su cuenta oficial de Twitter, luego de comentar una publicación de la reconocida cantante estadounidense Taylor Swift.

El diálogo se enmarca en los descargos que la intérprete norteamericana le hizo a su par británico, Damon Albarn, por haber insinuado en una entrevista que ofreció a Los Angeles Times, que la autora de Bad Blood no era quien escribía sus propias canciones.

“Damon Albarn, era tan fan tuyo hasta que vi esto. Escribo todas mis propias canciones. Tu opinión es completamente falsa y tan dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mis escritos”, reclamó la celebridad pop desde su cuenta de redes sociales.

En dicho intercambio es que inesperadamente apareció el futuro mandatario de Chile, quien entregó su respaldo a la cantante, asegurando que tanto él como sus seguidores tienen plena convicción de que ella es compositora íntegra de sus más grandes éxitos.

“Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón. No tomes en serio a los chicos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur, Taylor”, afirmó el presidente Boric.

Minutos después, el propio Damon Albarn, se refirió al altercado aclarando que -según estimó- fue tergiversado en sus declaraciones al medio de espectáculos: “tuve una conversación sobre composición de canciones y, lamentablemente, se redujo a clickbait. Me disculpo sin reservas y sin condiciones. Lo último que querría hacer es desacreditar tu composición. Espero que entiendas”.

Cabe mencionar que durante su campaña presidencial, Gabriel Boric fue ampliamente respaldado por diversas comunidades de internet, entre las que se encontraba la fanaticada de Taylor Swift, autodenominadas como “Swifties”, quienes en más de una oportunidad le han hecho llegar saludos y cuantiosos obsequios alusivos a la artista.

