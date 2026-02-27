Cultura música

Blackpink lanza “Deadline”, su primer disco en casi cuatro años

Por CNN Chile

27.02.2026 / 08:14

El nuevo EP de la agrupación compuesta por Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo está compuesto por cinco canciones, entre ellas su sencillo prelanzado "Jump".

Este viernes, tras muchas semanas de expectación, Blackpink lanzó Deadline, su primer álbum en más de tres años.

Este es el tercer EP de la agrupación surcoreana compuesta por Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo, suponiendo su primera producción desde Born Pink, lanzado en septiembre de 2022.

Desde YG Entertainment, la agencia del grupo, el EP explora conceptos de confianza, crecimiento y unidad, combinando elementos de EDM, hip-hop y pop.

El disco está compuesto por cinco sencillos encabezados por la canción GoMe and My, ChampionFxxxboy y Jump, siendo este último prelanzado en julio del 2025.

En paralelo al álbum, se estrenó un video musical de GO, el que en solo cinco horas acumula más de 1,6 millones de “me gusta” y casi 9 millones de reproducciones en YouTube.

Escucha Deadline de Blackpink

Mira el video de GO

