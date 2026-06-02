Bizarrap debutará en el universo de “Toy Story” con un papel en la quinta película

(CNN España) —El talento latino cobra fuerza en la película “Toy Story 5”. Tras el anuncio de que el puertorriqueño Bad Bunny dará voz a un nuevo personaje en la cinta, el productor musical argentino Bizarrap dio a conocer el lunes en Instagram que también participará en el doblaje en español de la esperada secuela de dibujos animados.
Bizarrap, cuyo nombre real es Gonzalo Julián Conde, dijo en la red social —en la que compartió una foto junto con los personajes de “Toy Story” Woody y Buzz Lightyear— que dará voz, según dijo, a “Santa de jardín”, un nuevo personaje de la franquicia de Disney Pixar.
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