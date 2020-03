VIDEO RELACIONADO – Las medidas de Lollapalooza ante coronavirus (02:34)

La cantante estadounidense Billie Eilish realizó un nuevo acto en pos de terminar con las lógicas de sexualización de la mujer y en contra de la humillación corporal o “body shaming”.

Fue durante un concierto en Miami que la artista californiana mostró un video en el que se le ve cómo se quita la ropa hasta sólo quedar en brasier, todo esto mientras susurraba diferentes reflexiones en torno al tema.

“¿Te gustaría que fuera más pequeña? ¿Más débil? ¿Más suave? ¿Más alta? ¿Quieres que esté callada?”, dice Billie mientras avanza el montaje en que ella poco a poco comienza a desprenderse de sus vestimentas.

Lee también: Billie Eilish criticó a revista alemana por portada en que ocupan su imagen sin su consentimiento

Y continúa: “¿Te provocan mis hombros? ¿Mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es lo que querías?“.

“¿Se basa mi valor únicamente en tu percepción? O tu opinión de mí… no es mi responsabilidad“, dice finalmente la cantante en el video, apareciendo en escenario para continuar con la interpretación de all the good girls go to hell.

La joven artista ha sido galardonada en más de una oportunidad. En la 62° entrega de los Grammy Awards la cantante se quedó con las tres categorías más importantes: canción del año, álbum del año y grabación del año.