“Estoy tan entusiasmada y nerviosa y ansiosa de que lo escuchen”, decía Billie Eilish a fines de abril tras anunciar la fecha de lanzamiento de su nuevo disco. “Nunca he sentido tanto amor por un proyecto como el que siento por este. Espero que sientan lo que yo siento”.

La fecha tan esperada por los fanáticos de la intérprete estadounidense finalmente llegó y desde hoy pueden escuchar las 16 canciones de Happier Than Ever, su segundo álbum, tanto en formato de compra como a través de plataformas digitales como Spotify y Apple Music, entre otras.

“No puedo ni procesarlo”, comenzó escribiendo la cantante en una publicación de Instagram con la portada del proyecto. “Esta ha sido la experiencia más satisfactoria y profunda que he tenido alguna vez con mi música”.

Lee también: Proponen concierto gratuito de Bad Bunny para jóvenes vacunados en Puerto Rico

Eilish contó, además, que tanto ella como su hermano mayor, el productor FINNEAS, trabajaron alegremente en el proceso creativo y ella creció musicalmente. “Amo tanto cada canción de este proyecto, que literalmente me asusta pensar en sacarlo al mundo para que cualquiera lo escuche. Tengo ganas de llorar”.

La adolescente, que ya ha ganado 7 Premios Grammy, entre los que figuran Mejor Artista Nuevo y Álbum del Año, por When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, también estrenó un video musical homónimo.

Lee también: Jared Leto muestra su impresionante transformación en las primeras imágenes de “House of Gucci”