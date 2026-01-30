Bierfest Santiago 2026: Festival confirma line up musical y regreso al Parque Padre Hurtado

El encuentro se desarrollará en La Reina y reunirá a bandas chilenas de distintas generaciones y estilos. La organización, en tanto, confirmó parte del cartel musical y adelantó que aún quedan artistas por anunciar para la edición 2026.

Bierfest Santiago anunció que Alex Anwandter será uno de los artistas principales de su edición 2026, programada para el sábado 28 de febrero en el Parque Padre Hurtado, en la comuna de La Reina.

El evento, que combina una feria cervecera con presentaciones musicales en vivo, sumará además a Los Mox, Narcisistxs, Glup, De Saloon y Gufi, junto a otros artistas que serán anunciados en las próximas semanas.

De acuerdo con la información entregada por la organización, la versión verano de Bierfest Santiago 2026 contempla una programación centrada en la música nacional, además de una oferta de cervezas artesanales y gastronomía, distribuidas en distintos espacios del recinto.

Bierfest Santiago se realiza desde comienzos de la década del 2000 y ha desarrollado más de 20 ediciones en distintos formatos y estaciones del año. En sus versiones recientes, el evento ha concentrado su programación en el Parque Padre Hurtado, recinto habitual para festivales masivos en la capital.

La edición 2026 se desarrollará durante una sola jornada y está prevista para el último fin de semana de febrero, en un periodo que concentra múltiples actividades culturales y musicales en Santiago.

La organización no ha informado aún los horarios ni la venta de entradas, antecedentes que serán comunicados próximamente a través de los canales oficiales del evento.