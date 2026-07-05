Beyoncé reaparece con nueva música y enciende la expectativa por su próximo proyecto

(CNN ) — Los estadounidenses que celebraban el 4 de julio el sábado despertaron con la noticia más grande de todas: nueva música de Beyoncé.

La superestrella lanzó un sencillo titulado “Morning Dew (Donk)”, su primera música desde el álbum de 2024 “Act II: Cowboy Carter”.

El sencillo “inicia una cuenta regresiva de 60 días hasta su próximo cumpleaños, y la reedición de ‘B’DAY’, su innovador segundo álbum que fue lanzado hace dos décadas, el 4 de septiembre de 2006”, según un comunicado de prensa.

La Beyhive, como se conoce a la base de fans de Beyoncé, ha estado esperando ansiosamente su proyecto “Act III”, que durante mucho tiempo se ha especulado que será un tributo a la música rock, así como “Act I: Renaissance” de 2022 rindió homenaje al disco, club, house y funk, mientras que “Act II: Cowboy Carter” de 2024 fue su carta de amor al country, la música sureña y sus raíces tejanas.

Beyoncé ha dejado pistas para avivar la especulación.

Se disfrazó de la ícono del rock/funk Betty Davis para Halloween 2024, participó en la campaña “Denim Cowboy” de Levi’s el año pasado que terminó con ella conduciendo una motocicleta y publicó una serie de fotos en abril vestida de púrpura que muchos fans interpretaron como un guiño al fallecido rockero Prince, quien murió en abril de 2016.

“Morning Dew (Donk)” probablemente reforzará la teoría, ya que en las líneas iniciales Beyoncé menciona la legendaria película de Prince de 1984 “Purple Rain”, que inspiró un exitoso sencillo y una banda sonora del mismo nombre.

La nueva canción, escrita por Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, y producida por Beyoncé y Pharrell Williams, será incluida en la edición del 20º aniversario de “B’Day”.