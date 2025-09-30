Beer Fest Medieval 2025 en Melipilla: Fechas, horarios, entrada gratuita y programación completa

¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News
La Beer Fest Medieval 2025 se celebrará a inicios de octubre en Melipilla, ofreciendo un panorama ideal para toda la familia. El evento contará con bloques infantiles, música en vivo, y un recorrido por cervecerías artesanales y gastronomía local.
¿Qué hacer este fin de semana en la Región Metropolitana? Un buen panorama para abrir el primer fin de semana de octubre es asistir a la Beer Fest Medieval, en la comuna de Melipilla.
El festival, con temática medieval, ofrece una jornada familiar con bloques infantiles, además de un concierto tributo a leyendas de la música como Guns N’ Roses, Nirvana, Rata Blanca y Led Zeppelin.
El evento se realizará este 4 y 5 de octubre en el Parque Héctor Pino, con entrada liberada.
