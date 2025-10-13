¿Banksy en Chile? Teorías sobre su identidad se avivan con concierto de Massive Attack en el Fauna Primavera 2025

La presentación del grupo de trip hop en el Festival Fauna Primavera reabre la especulación sobre si el misterioso artista callejero podría visitar el país sudamericano.

El misterio sobre la verdadera identidad de Banksy tomó un nuevo giro tras las declaraciones del DJ Goldie, quien en un podcast mencionó casualmente el nombre “Robert”, alimentando la teoría de que el artista callejero sería Robert Del Naja, miembro de Massive Attack.

Este rumor cobra relevancia para Chile, ya que la banda británica se presentará el 8 de noviembre en el Festival Fauna Primavera, generando interrogantes sobre una posible visita del escurridizo Banksy.

Conexiones que alimentan la especulación

Según reportó The Independent, la relación entre Banksy y Del Naja ha sido documentada a través de múltiples coincidencias. Ambos comparten raíces en la escena artística de Bristol, donde Banksy inició su carrera y Del Naja fue pionero del graffiti con plantillas. “Cuando tenía unos 10 años, un chico llamado 3D estaba pintando las calles con fuerza”, escribió Banksy en la introducción del libro de Del Naja, reconociendo su influencia.

Patrones geográficos refuerzan esta teoría: investigaciones periodísticas han identificado que apariciones de obras de Banksy frecuentemente coinciden con las giras de Massive Attack en ciudades como Toronto, Nueva York y Melbourne. Este vínculo plantea la posibilidad de que Banksy —sea Del Naja o un colectivo— pueda estar presente en el concierto de Santiago.

El festival Fauna Primavera, que también contará con Weezer y AURORA, ofrece el escenario perfecto para que Banksy decida aparecer.

Massive Attack es conocido por integrar arte visual en sus presentaciones, colaborando con United Visual Artists, lo que podría facilitar el anonimato del artista.

Aunque ninguna evidencia confirma la presencia de Banksy en Chile, los fanáticos locales siguen fascinados con el misterio.