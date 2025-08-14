Fauna Primavera 2025 confirma cartelera diaria con Massive Attack y Weezer como headliners

El festival anunció su programación por jornadas para los días 7 y 8 de noviembre en Parque Ciudad Empresarial, con venta de pases diarios desde el 19 de agosto.

Fauna Primavera definió su cartel por jornadas para la edición 2025 que reunirá a diecisiete artistas internacionales en Parque Ciudad Empresarial (Santiago) los días 7 y 8 de noviembre. El viernes 7 destacó con Weezer celebrando los 30 años de su icónico “Blue Album”, acompañados por James, Mogwai y Stereolab – quienes regresaron a Sudamérica tras 25 años con nuevo material.

El sábado 8 presentó como plato fuerte a Massive Attack con un espectáculo visual transgresor desarrollado con United Visual Artists, junto a AURORA, Bloc Party y Tash Sultana.

Artistas internacionales y producciones exclusivas

La organización habilitó pagos en cuotas mediante BCI (medio oficial) y otros bancos, con entradas disponibles en Fever. El festival contó con auspicios de Red Bull, Pepsi y Valle Luna, mientras Kross operó como cerveza oficial. Stereolab, liderado por Tim Gane y Lætitia Sadier, promocionó su álbum “Instant Holograms On Metal Film”, mientras AURORA presentó en vivo su trabajo “What Happened To The Heart?”.

El comunicado confirmó que próximamente se revelarán detalles adicionales sobre servicios logísticos y experiencias complementarias para los asistentes.