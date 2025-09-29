Confirmado: Bad Bunny será el artista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El tres veces ganador del Grammy llega al escenario televisivo más grande en el ápice de su carrera, con una residencia en Puerto Rico que suma medio millón de asistentes, liderazgo en nominaciones a los Latin Grammy y un paso por “Saturday Night Live”.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Apple Music y Roc Nation confirmaron que Bad Bunny será el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se disputará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (Estados Unidos).

El anuncio se realizó durante los comerciales del entretiempo del partido entre los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys el domingo pasado.

En una declaración difundida por la liga, el puertorriqueño señaló: “Lo que siento va más allá de mí. Es por los que vinieron antes y corrieron incontables yardas para que yo entrara y anotara un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”.

El fichaje llega en un nuevo punto alto de su carrera: acaba de completar una residencia histórica en Puerto Rico con más de medio millón de asistentes y lidera las nominaciones a los Latin Grammy de noviembre, al tiempo que suma tres Grammy y 12 Latin Grammy.

Además, está previsto que conduzca el estreno de temporada de Saturday Night Live.

El artista Jay-Z , fundador de la compañía Roc Nation, valoró el impacto del puertoriqueño de 31 años: “Lo que ha hecho y continúa haciendo por Puerto Rico es realmente inspirador. Es un honor tenerlo en el escenario más grande del mundo”, expresó a través de un comunicado.

Con su confirmación, Bad Bunny se convierte en el quinto artista latino en comandar el medio tiempo, tras Jennifer Lopez, Shakira, Carlos Santana y Enrique Iglesias.