Bad Bunny hace historia en los Grammy 2026 con el primer disco en español en lograr Álbum del Año: Estos fueron los ganadores de la noche

Por Dan Heching, CNN

02.02.2026 / 07:26

El evento que año a año destaca lo mejor de la música mundial estuvo protagonizado por el puertorriqueño, quien marcó un hito al recibir el galardón más importante de la velada con su disco "DeBÍ TiRAR MáS FOToS". La ceremonia también incluyó actuaciones de Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, además de las presentaciones de los nominados a Mejor Artista Nuevo.

(CNN/CNN Chile) — Fue una noche histórica en los Premios Grammy.

El artista puertorriqueño Bad Bunny, que este año será el show de medio tiempo del Super Bowl, ganó el premio a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, convirtiéndose en el primer disco en español en obtener la principal estatuilla de la ceremonia.

Durante un discurso emotivo en español, dijo en inglés: “Quiero dedicarle este premio a toda la gente que ha tenido que dejar su patria, su país, para perseguir sus sueños”.

Más temprano, Bad Bunny también se llevó el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana por Debí Tirar Más Fotos y aprovechó el escenario para emitir un mensaje político. Entre aplausos, comenzó con la frase “fuera ICE”, y luego agregó: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”. A continuación, llamó a enfrentar el odio “con amor”.

Otro de los ganadores destacados fue Kendrick Lamar, quien obtuvo múltiples premios durante la jornada. Entre ellos, ganó Mejor Álbum de Rap por GNX y además se llevó Grabación del Año junto a SZA por luther.

El rapero, compositor y productor discográfico Kendrick Lamar, en el centro, y cantante SZA, segundo desde la derecha, acepta el premio al disco del año por "luther" en el escenario durante la 68a edición anual de los Premios Grammy.
El rapero, compositor y productor discográfico Kendrick Lamar, en el centro, y cantante SZA, segundo desde la derecha, acepta el premio a la Grabación del año por “luther” en el escenario durante la 68a edición anual de los Premios Grammy. Valerie Macon/AFP/Getty Images vía CNN Newsource

Con estos resultados, también se reportó que superó el récord que se atribuía previamente a Jay-Z como el rapero más premiado en la historia de los Grammy.

En tanto, Billie Eilish ganó Canción del Año por WILDFLOWER y, al recibir el premio, realizó una declaración crítica hacia ICE.

Finneas O'Connell y Billie Eilish aceptan el premio a la canción del año por "Wildflower" en el escenario durante los 68o Premios Grammy.
Finneas O’Connell y Billie Eilish aceptan el premio a la Canción del Año por WILDFLOWER en el escenario durante los 68o Premios Grammy.

Kevin Winter/The Recording Academy/Getty Images vía CNN Newsource

De acuerdo con registros de asistentes difundidos en redes, parte de su intervención fue censurada en la transmisión televisiva.

En la antesala de la transmisión, el director Steven Spielberg obtuvo un Grammy por Mejor Película Musical como coproductor del documental Music by John Williams, junto a Ron Howard y otros realizadores.

Distintos medios señalaron que este triunfo lo incorporaría al grupo de ganadores EGOT, aunque el detalle de esa condición ha sido materia de discusión pública.

La ceremonia incluyó presentaciones de Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, además de los nominados a Mejor Artista Nuevo: Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR y The Marías.

A continuación, los ganadores de las categorías más destacadas de la noche:

Álbum del Año

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny — GANADOR

Grabación del Año

  • luther, Kendrick Lamar con SZA — GANADORA

Canción del Año

  • WILDFLOWER, Billie Eilish — GANADORA

Mejor Artista Nuevo

  • Olivia Dean — GANADORA

Productor del Año (No Clásico)

  • Cirkut — GANADOR

Compositor/a del Año

  • Amy Allen — GANADORA

Mejor Álbum Pop Vocal

  • MAYHEM, Lady Gaga — GANADOR

Mejor Interpretación Pop Solista

  • Messy, Lola Young — GANADORA

Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo

  • Defying Gravity, Cynthia Erivo y Ariana Grande — GANADORA

Mejor Grabación Dance/Electrónica

  • Abracadabra, Lady Gaga — GANADORA

Mejor Álbum Dance/Electrónico

  • EUSEXUA, FKA twigs — GANADOR

Mejor Grabación Remezclada

  • Abracadabra (Gesaffelstein Remix), Lady Gaga — GANADORA

Mejor Álbum de Rock

  • NEVER ENOUGH, Turnstile — GANADOR

Mejor Interpretación de Rock

  • Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning, YUNGBLUD (feat.) — GANADORA

Mejor Canción de Rap

  • tv off, Kendrick Lamar (feat.) — GANADORA

Mejor Álbum de Rap

  • GNX, Kendrick Lamar — GANADOR

Mejor Álbum de R&B

  • Mutt, Leon Thomas — GANADOR

Mejor Canción de R&B

  • Folded, Kehlani — GANADORA

Mejor Interpretación de Jazz

  • Windows (Live), Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade — GANADORA

Mejor Álbum de Jazz Vocal

  • Portrait, Samara Joy — GANADOR

Mejor Álbum de Jazz Instrumental

  • Southern Nights, Sullivan Fortner (feat.) — GANADOR

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo

  • Brightside, ARKAI — GANADOR

Mejor Interpretación Americana

  • Godspeed, Mavis Staples — GANADORA

Mejor Canción de Raíces Americanas

  • Ancient Light, I’m With Her — GANADORA

Mejor Álbum Americana

  • BIG MONEY, Jon Batiste — GANADOR

Mejor Álbum Bluegrass

  • Highway Prayers, Billy Strings — GANADOR

Mejor Álbum de Blues Tradicional

  • Ain’t Done With The Blues, Buddy Guy — GANADOR

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo

  • Preacher Kids, Robert Randolph — GANADOR

Mejor Álbum Folk

  • Wild And Clear And Blue, I’m With Her — GANADOR

Mejor Álbum Tropical Latino

  • Raíces, Gloria Estefan — GANADOR

Mejor Interpretación de Música Global

  • EoO, Bad Bunny — GANADORA

Mejor Interpretación de Música Africana

  • PUSH 2 START, Tyla — GANADORA

Mejor Álbum de Música Global

  • Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia — GANADOR

Mejor Álbum de Reggae

  • BLXXD & FYAH, Keznamdi — GANADOR

Mejor Álbum New Age/Ambient/Chant

  • NOMADICA, Carla Patullo — GANADOR

Mejor Álbum de Música para Niños

  • Harmony, FYÜTCH & Aura V — GANADOR

Mejor Álbum de Pop Tradicional Vocal

  • A Matter of Time, Laufey — GANADOR

Mejor Álbum Pop Latino

  • Cancionera, Natalia Lafourcade — GANADOR

Mejor Álbum de Música Mexicana

  • Palabra De To’s (Seca), Carín León — GANADOR

Mejor Álbum Urbano Latino

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny — GANADOR

Mejor Banda Sonora Compilada para Medios Visuales

  • Sinners, varios artistas — GANADORA

Mejor Banda Sonora Original para Medios Visuales

  • Sinners, Ludwig Göransson — GANADORA

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

  • Golden (de KPop Demon Hunters) — GANADORA

Mejor Álbum Gospel

  • Heart of Mine, Darrel Walls y PJ Morton — GANADOR

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea

  • Coritos Vol. 1, Israel & New Breed — GANADOR

Mejor Video Musical

  • Anxiety, Doechii — GANADOR

Mejor Película Musical

  • Music by John Williams — GANADORA

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • Songs of a Lost World, The Cure — GANADOR

Mejor Álbum de Comedia

  • Your Friend, Nate Bargatze, Nate Bargatze — GANADOR

Mejor Audiolibro / Narración / Storytelling

  • Meditations: The Reflections of his Holiness The Dalai Lama, Dalai Lama — GANADOR

Mejor Álbum de Poesía Spoken Word

  • Words For Days Vol. 1, Mad Skillz — GANADOR

Mejor Portada de Álbum

  • CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator — GANADORA

Premio Global Impact (Dr. Dre)

  • Pharrell Williams — GANADOR

Mejor Álbum con Ingeniería (Clásico)

  • Cerrone: Don’t Look Down, Sandbox Percussion — GANADOR

Mejor Álbum Country Contemporáneo

  • Beautifully Broken, Jelly Roll — GANADOR

