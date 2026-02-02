Bad Bunny hace historia en los Grammy 2026 con el primer disco en español en lograr Álbum del Año: Estos fueron los ganadores de la noche

El evento que año a año destaca lo mejor de la música mundial estuvo protagonizado por el puertorriqueño, quien marcó un hito al recibir el galardón más importante de la velada con su disco "DeBÍ TiRAR MáS FOToS". La ceremonia también incluyó actuaciones de Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, además de las presentaciones de los nominados a Mejor Artista Nuevo.

(CNN/CNN Chile) — Fue una noche histórica en los Premios Grammy.

El artista puertorriqueño Bad Bunny, que este año será el show de medio tiempo del Super Bowl, ganó el premio a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, convirtiéndose en el primer disco en español en obtener la principal estatuilla de la ceremonia.

Durante un discurso emotivo en español, dijo en inglés: “Quiero dedicarle este premio a toda la gente que ha tenido que dejar su patria, su país, para perseguir sus sueños”.

Más temprano, Bad Bunny también se llevó el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana por Debí Tirar Más Fotos y aprovechó el escenario para emitir un mensaje político. Entre aplausos, comenzó con la frase “fuera ICE”, y luego agregó: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”. A continuación, llamó a enfrentar el odio “con amor”.

Otro de los ganadores destacados fue Kendrick Lamar, quien obtuvo múltiples premios durante la jornada. Entre ellos, ganó Mejor Álbum de Rap por GNX y además se llevó Grabación del Año junto a SZA por luther.

El rapero, compositor y productor discográfico Kendrick Lamar, en el centro, y cantante SZA, segundo desde la derecha, acepta el premio a la Grabación del año por “luther” en el escenario durante la 68a edición anual de los Premios Grammy. Valerie Macon/AFP/Getty Images vía CNN Newsource

Con estos resultados, también se reportó que superó el récord que se atribuía previamente a Jay-Z como el rapero más premiado en la historia de los Grammy.

En tanto, Billie Eilish ganó Canción del Año por WILDFLOWER y, al recibir el premio, realizó una declaración crítica hacia ICE.

Finneas O’Connell y Billie Eilish aceptan el premio a la Canción del Año por WILDFLOWER en el escenario durante los 68o Premios Grammy. Kevin Winter/The Recording Academy/Getty Images vía CNN Newsource

De acuerdo con registros de asistentes difundidos en redes, parte de su intervención fue censurada en la transmisión televisiva.

En la antesala de la transmisión, el director Steven Spielberg obtuvo un Grammy por Mejor Película Musical como coproductor del documental Music by John Williams, junto a Ron Howard y otros realizadores.

Distintos medios señalaron que este triunfo lo incorporaría al grupo de ganadores EGOT, aunque el detalle de esa condición ha sido materia de discusión pública.

La ceremonia incluyó presentaciones de Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, además de los nominados a Mejor Artista Nuevo: Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR y The Marías.

A continuación, los ganadores de las categorías más destacadas de la noche:

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny — GANADOR

Grabación del Año

luther, Kendrick Lamar con SZA — GANADORA

Canción del Año

WILDFLOWER, Billie Eilish — GANADORA

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean — GANADORA

Productor del Año (No Clásico)

Cirkut — GANADOR

Compositor/a del Año

Amy Allen — GANADORA

Mejor Álbum Pop Vocal

MAYHEM, Lady Gaga — GANADOR

Mejor Interpretación Pop Solista

Messy, Lola Young — GANADORA

Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo

Defying Gravity, Cynthia Erivo y Ariana Grande — GANADORA

Mejor Grabación Dance/Electrónica

Abracadabra, Lady Gaga — GANADORA

Mejor Álbum Dance/Electrónico

EUSEXUA, FKA twigs — GANADOR

Mejor Grabación Remezclada

Abracadabra (Gesaffelstein Remix), Lady Gaga — GANADORA

Mejor Álbum de Rock

NEVER ENOUGH, Turnstile — GANADOR

Mejor Interpretación de Rock

Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning, YUNGBLUD (feat.) — GANADORA

Mejor Canción de Rap

tv off, Kendrick Lamar (feat.) — GANADORA

Mejor Álbum de Rap

GNX, Kendrick Lamar — GANADOR

Mejor Álbum de R&B

Mutt, Leon Thomas — GANADOR

Mejor Canción de R&B

Folded, Kehlani — GANADORA

Mejor Interpretación de Jazz

Windows (Live), Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade — GANADORA

Mejor Álbum de Jazz Vocal

Portrait, Samara Joy — GANADOR

Mejor Álbum de Jazz Instrumental

Southern Nights, Sullivan Fortner (feat.) — GANADOR

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo

Brightside, ARKAI — GANADOR

Mejor Interpretación Americana

Godspeed, Mavis Staples — GANADORA

Mejor Canción de Raíces Americanas

Ancient Light, I’m With Her — GANADORA

Mejor Álbum Americana

BIG MONEY, Jon Batiste — GANADOR

Mejor Álbum Bluegrass

Highway Prayers, Billy Strings — GANADOR

Mejor Álbum de Blues Tradicional

Ain’t Done With The Blues, Buddy Guy — GANADOR

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo

Preacher Kids, Robert Randolph — GANADOR

Mejor Álbum Folk

Wild And Clear And Blue, I’m With Her — GANADOR

Mejor Álbum Tropical Latino

Raíces, Gloria Estefan — GANADOR

Mejor Interpretación de Música Global

EoO, Bad Bunny — GANADORA

Mejor Interpretación de Música Africana

PUSH 2 START, Tyla — GANADORA

Mejor Álbum de Música Global

Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia — GANADOR

Mejor Álbum de Reggae

BLXXD & FYAH, Keznamdi — GANADOR

Mejor Álbum New Age/Ambient/Chant

NOMADICA, Carla Patullo — GANADOR

Mejor Álbum de Música para Niños

Harmony, FYÜTCH & Aura V — GANADOR

Mejor Álbum de Pop Tradicional Vocal

A Matter of Time, Laufey — GANADOR

Mejor Álbum Pop Latino

Cancionera, Natalia Lafourcade — GANADOR

Mejor Álbum de Música Mexicana

Palabra De To’s (Seca), Carín León — GANADOR

Mejor Álbum Urbano Latino

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny — GANADOR

Mejor Banda Sonora Compilada para Medios Visuales

Sinners, varios artistas — GANADORA

Mejor Banda Sonora Original para Medios Visuales

Sinners, Ludwig Göransson — GANADORA

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

Golden (de KPop Demon Hunters) — GANADORA

Mejor Álbum Gospel

Heart of Mine, Darrel Walls y PJ Morton — GANADOR

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea

Coritos Vol. 1, Israel & New Breed — GANADOR

Mejor Video Musical

Anxiety, Doechii — GANADOR

Mejor Película Musical

Music by John Williams — GANADORA

Mejor Álbum de Música Alternativa

Songs of a Lost World, The Cure — GANADOR

Mejor Álbum de Comedia

Your Friend, Nate Bargatze, Nate Bargatze — GANADOR

Mejor Audiolibro / Narración / Storytelling

Meditations: The Reflections of his Holiness The Dalai Lama, Dalai Lama — GANADOR

Mejor Álbum de Poesía Spoken Word

Words For Days Vol. 1, Mad Skillz — GANADOR

Mejor Portada de Álbum

CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator — GANADORA

Premio Global Impact (Dr. Dre)

Pharrell Williams — GANADOR

Mejor Álbum con Ingeniería (Clásico)

Cerrone: Don’t Look Down, Sandbox Percussion — GANADOR

Mejor Álbum Country Contemporáneo