El cantante puertorriqueño Bad Bunny se refirió recientemente a su tendencia por empujar los límites de la “moda masculina”.

En conversación con la revista estadounidense Allure, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, repasó algunos de sus peinados más icónicos y coloridos desde su infancia hasta ahora, pasando por sus excéntricos rapados hasta por una atrevida decoloración en verde lima.

Según el intérprete, el cuidado de su imagen es una de las cosas de las que se ha encargado desde muy pequeño. “Tus papis siempre te quieren ver bonito. Es como que te enseñan de chiquito a peinarte. No te puedo decir que era como por la edad, pero sí desde chiquito, de chamaquito, siempre hay momentos donde tú te quieres ver bien, quieres siempre estar peinadito, oloroso, qué sé yo”, explicó.

“Pero también llega un momento donde te sientes libre, donde tampoco voy a estar todo el tiempo tratando de verme perfecto”, agregó.

El artista reveló que el look rapado que lucía en sus primeras apariciones tiene una conexión especial con su niñez, donde predominaba la creatividad ante la necesidad de sentirse bien consigo mismo. “Cuando chiquito, cuando estaba en High School me acuerdo que me gustaba peinármelo completo, rapado completo. Fue como un tiempo y cuando llegué a los 16 o 17, de ahí en adelante empecé a usarlo así”, contó.

“Ahora en este momento puedes hacer lo que quieras, pero en ese momento haces lo que puedes porque no tienes el dinero para comprarte lo que tu quieras. Abría hasta el closet de mi mamá y mi papá para ver si me podía poner algo. La necesidad o no poder tenerlo quizás estaba a la moda, te hacía ser creativo a la hora de tener tu estilo”, dijo.

Finalmente, y respecto a uno de sus looks de 2018, el artista reveló que es uno de sus favoritos porque “es un llamado a los alienígenas”. “Eso es un mensaje subliminal, no puedo decirte lo que es. Es un llamado que yo hice a los alienígenas. Ese es uno de mis looks favoritos porque uno en Puerto Rico, siempre tiene el recorte como de cuadrarse todo muy derecho, entonces yo siempre he tenido un piquito de cabello. Entonces yo me cortaba y ya a los dos días ya me había crecido el pelo”, reveló.

“El barbero le sacó provecho a ese pico en V que tenía y yo quedé tan feliz, como si lo tuviera de toda la vida. Con eso ahí sin saber que hacer y él le dio un estilo a eso, ese es de mis favoritos”, expresó.