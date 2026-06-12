SpaceX debuta en el NASDAQ y su acción se dispara cerca de 24% en las primeras horas

SpaceX debutó este viernes en el NASDAQ bajo el ticker SPCX y el mercado le está dando la bienvenida con fuerza.

La acción cotiza en torno a los US$ 167,96, lo que implica un alza de 24,41% respecto al precio de oferta de US$ 135 fijado ayer.

La valoración en tiempo real de la compañía supera los US$ 2,1 billones, convirtiendo a SpaceX en la séptima empresa más valiosa del mundo en su primer día de cotización.

El debut también se produjo en un contexto favorable, luego de que Donald Trump cancelara los ataques planeados contra Irán, declarando que un acuerdo de paz está próximo a firmarse, lo que disparó los índices de Wall Street y le dio un impulso adicional al estreno bursátil.

Tres narrativas: Starlink, Starship e inteligencia artificial

El analista de mercados de Capitaria, Felipe Cáceres, señaló que el mercado está valorando tres narrativas simultáneas de largo plazo.

La primera es Starlink, el único segmento rentable de la compañía, con 10 millones de suscriptores en 160 países, US$ 11.400 millones en ingresos anuales y un margen operativo de 39%, comparable al de las mejores empresas tecnológicas del mundo.

“La segunda es Starship: si SpaceX alcanza su objetivo de un lanzamiento semanal, el costo de envío al espacio caería en más de un 90%, desbloqueando mercados que hoy no existen, incluidos los data centers en órbita que la empresa proyecta desplegar desde 2028”, afirmó.

“La tercera es la inteligencia artificial: tras la fusión con xAI y el acuerdo con Anthropic para proveer infraestructura de cómputo, SpaceX se está posicionando como la capa de infraestructura sobre la que podría correr una parte importante de la IA del futuro”, agregó.

“El riesgo también está sobre la mesa y el mercado lo sabe. SpaceX reporta una pérdida neta de US$ 4.940 millones en 2025 producto de la fusión con xAI, y la compañía cotiza a más de 100 veces sus ingresos anuales incluso antes del alza de hoy. Es una valuación que solo se sostiene si las tres narrativas se cumplen en los plazos proyectados. El debut de hoy muestra que el mercado, por ahora, le está dando el beneficio de la duda”, cerró Cáceres.