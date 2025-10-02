Avenged Sevenfold vuelve a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

La banda californiana reagendó oficialmente el concierto que tenía programado en Santiago el pasado 28 de septiembre, mismo que tuvo que ser cancelado por problemas de salud de su vocalista, M. Shadows.

La banda estadounidense Avenged Sevenfold anunció una nueva fecha en Chile como parte de su tour Life Is But a Dream… Latin America.

Ello, tras posponer la gira que incluía un concierto en el país programado para el 28 de septiembre, por inconvenientes de salud de su vocalista, M. Shadows.

“La prioridad de la banda y su equipo es ofrecer un espectáculo de la más alta calidad para sus fans. El equipo de la banda y la producción local trabajarán para concretar su regreso al país”, expresó la organización al anunciar la noticia.

Los detalles del nuevo concierto: Cuándo, dónde y venta de entradas

El grupo se presentará el 24 de enero de 2026 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Tendrá como invitados especiales a Mr. Bungle, banda liderada por Mike Patton y revitalizada en 2020 con la incorporación de Scott Ian (Anthrax) y Dave Lombardo (ex Slayer).

La preventa exclusiva para fans comenzará el lunes 6 de octubre a las 12:00 horas, disponible solo para quienes habían adquirido entradas en las fechas reagendadas de Avenged Sevenfold y Mr. Bungle en el país.

La venta general se abrirá el martes 7 de octubre, a través de Ticketmaster.