Astro confirma su regreso a los escenarios con show en el Teatro Coliseo para diciembre

Astro, una de las bandas más relevantes del indie rock chileno, confirma su regreso a los escenarios con un show programado para el 19 de diciembre en el Teatro Coliseo. La presentación reunirá a la formación original del grupo, integrada por Andrés Nusser, Nicolás Arancibia, Daniel Varas y Octavio Cavieres, en un reencuentro que llega diez años después del anuncio de su separación indefinida en 2016.

Una trayectoria que trascendió fronteras

La banda inició su carrera en 2008 y publicó su EP debut, “Le disc de Astrou“, en 2009, lo que marcó el comienzo de una proyección internacional que la llevó a presentarse en países como Argentina, Uruguay y México. Canciones como “Maestro Distorsión” alcanzaron importante presencia radial en la región, mientras el grupo compartía escenario en Chile con artistas como Metronomy y The Sea and Cake, y participaba en festivales latinoamericanos como Vive Latino y Rock al Parque, en Colombia.

En 2011, Astro lanzó su primer álbum de estudio, titulado “Astro”, del que se desprendieron temas como “Ciervos”, “Colombo” y “Panda”. Su proyección internacional continuó con presentaciones en festivales como Lollapalooza Chicago, Mysteryland en Ámsterdam y Primavera Sound en Barcelona. La banda cerró esta etapa con el lanzamiento de “Chicos de la Luz”, su último álbum de estudio, publicado en diciembre de 2015.

Tras el anuncio de su receso en mayo de 2016, cada integrante continuó desarrollando proyectos musicales por separado. Las entradas para este esperado regreso estarán disponibles desde el lunes 24 de agosto a partir del mediodía a través de Puntoticket.