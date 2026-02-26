¿Censura en el Festival de Viña? Director ejecutivo aborda críticas tras abrupto término de show de Asskha Sumatra

Luego del fin de la presentación de la artista transformista, se sintieron pifias del público por unos 20 minutos.

La cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 quedó marcada por el abrupto fin de la presentación de la comediante Asskha Sumatra.

Luego de aproximadamente unos 50 minutos de espectáculo, los animadores interrumpieron la presentación de Sumatra, el álter ego de Óscar Guzmán, enfermero de profesión y Reina del Café Concert.

A pesar que se le entregó la gaviota de plata y la de oro, el público de la Quinta Vergara continuó con las pifias durante unos 20 minutos luego que saliera de escena la artista.

Luego de su presentación, la comediante señaló: “Basta de segregar, de limitar, de evitar. Los transformistas tenemos un espacio importante. Hoy se dieron cuenta en el mundo entero que los transformistas somos todo y más”.

Asskha Sumatra: Director ejecutivo de Viña 2026 aborda acusaciones de censura

Quién se refirió a la situación fue el director ejecutivo del Festival de Viña del Mar, Daniel Merino. A través de su cuenta de X, Merino aseguró que “Asskha Sumathra tenía 50 minutos de rutina pactados y es lo que duró su rutina en el escenario de la Quinta Vergara, conectando con la audiencia rápidamente”.

“Su humor no sigue un libreto continuo, sino historias que nacen de diferentes textos, por lo que, no teníamos claridad del momento exacto para ingresar a entregarle sus merecidas Gaviotas de Oro y Plata que el monstruo estaba pidiendo”, añadió.

Finalmente, sostuvo que “fue una gran noche: No solo por los premios, sino que por primera vez una comediante drag y artista transformista tuvo un espacio en el Festival y se llevó con alegría sus dos gaviotas luego de ganar Coliseo y demostrando su talento este difícil escenario. Es una gran comediante y estamos seguros de que volverá al futuro a este gran escenario“.

Mientras tanto, en una respuesta a otro usuario que cuestionó que no le dieran unos minutos para despedirse de la audiencia, Merino le indicó que “fue raro todo porque no sabíamos en qué momento entregar los premios, que el monstruo estaba pidiendo”.

“Cuando vimos que ella no pudo despedirse, inmediatamente se envió una cámara a su camarín y pudo hablarle a toda la audiencia de la quinta“, remató.