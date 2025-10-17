Art Week 2025: Invitados, fechas y detalles de la feria internacional de arte en Santiago

Con entrada general de $3.000 y acceso liberado para menores y adultos mayores, Artweek 2025 se realizará en el Centro Cultural Estación Mapocho y espera recibir a miles de visitantes.

La feria internacional de arte Art Week celebrará su décimo aniversario los días 8 y 9 de noviembre en el Centro Cultural Estación Mapocho.

Contará con la participación de 380 artistas nacionales e internacionales y más de 8.000 obras en exhibición.

El evento incluirá pintura, escultura, fotografía, orfebrería, muralismo, arte digital y otras disciplinas.

Este año, la feria contará con entrada gratuita para menores de 10 años y adultos mayores de 70.

Entre los participantes figuran Ciro Beltrán, Maite Izquierdo, Carolina Ramos, Celeste Painepan y artistas internacionales de países como Perú, Argentina, Uruguay, Rusia y México.

Uno de los principales atractivos será la instalación lumínica inmersiva de Catalina Rojas, además de una escultura colectiva encabezada por el artista mexicano Asael Castillo, cuya obra será donada al departamento oncológico infantil del Hospital San Juan de Dios.

La edición 2025 también contará con la participación de Galería SURA, la galería mexicana Pedro Ávila y la peruana Marissi Campos, junto con el “Evento Puente” patrocinado por la Embajada de Argentina, que busca fortalecer el intercambio artístico regional.

Las entradas tendrán un valor de $3.000 y estarán disponibles en boleterías del recinto o en www.passline.cl.

Más información en el sitio web oficial del evento.