Este sábado se realizará el concierto online One World: Together At Home, iniciativa liderada por Lady Gaga con fines benéficos para enfrentar la emergencia sanitaria del COVID-19. Cruzada musical a la que este martes se sumaron nuevos artistas.

Taylor Swift, Jennifer Lopez, Camila Cabello, Sam Smith y Oprah Winfrey son algunos de los grandes nombres que se incorporan al concierto que contará con apoyo de la Organización Mundial de Salud (OMS) y que pretende reunir fondos para la lucha contra la pandemia.

Paul McCartney, Adam Lambert, Alicia Keys, Becky G, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Super M, Luis Fonsi, Hozier, J Balvin, Eddie Vedder, Lizzo, Maluma y Shawn Mendes, entre muchos otros dan vida al súper concierto del 18 de abril.

La actividad benéfica tendrá a los artistas desde sus hogares realizando presentaciones para millones de espectadores alrededor del mundo en medio de las cuarentenas que llevan acabo por la crisis sanitaria.

Los shows serán transmitidos por redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

