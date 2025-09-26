ARTBAT en Chile 2025: Fecha, recinto y venta de entradas

Con presencia en festivales como Tomorrowland y Awakenings, ARTBAT agenda su regreso a Chile para Halloween. La fecha contempla propuesta audiovisual y sets extendidos.

El dúo ucraniano de electrónica ARTBAT se presentará el próximo 31 de octubre en Espacio Riesco.

Según la organización, el show contempla puesta en escena audiovisual y un set de larga duración y el DJ danés Morten actuará como artista de apertura.

Formado en 2014, ARTBAT es un dúo de Ucrania con presencia estable en circuitos de house/techno melódico y más de cuatro millones de oyentes mensuales en plataformas digitales.

Su agenda reciente incluye escenarios de festivales como Tomorrowland, Awakenings, EDC o Coachella, y en 2019 recibieron el reconocimiento Breakthrough en los DJ Awards.

En 2021 crearon su sello Upperground, centrado en lanzamientos de house y techno de corte melódico.

La venta de entradas se realiza exclusivamente en la aplicación BOMBO.