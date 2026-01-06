Anuncian primera versión del Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo es?

Desde el Ministerio de las Culturas señalaron que ya está abierto el proceso para que las organizaciones público-privadas que quieran participar inscriban sus actividades.

Este martes, el Ministerio de las Culturas anunció la realización de la primera versión del Día de los Patrimonios en Verano.

Al igual que en su versión normal, se abrirán gratuitamente edificios históricos, museos y monumentos, ofreciéndose además las más diversas actividades a lo largo de Chile.

Las autoridades señalaron que esta nueva celebración tiene como objetivo ampliar la manera en que se entiende y se vive el patrimonio, poniendo en valor “aquellas tradiciones, recuerdos y experiencias que forman parte de la vida cotidiana”.

Detallaron que ya está abierto el proceso para que las organizaciones público-privadas que quieran formar parte de esta instancia puedan inscribir sus actividades: ello se puede realizar hasta el 28 de enero en el sitio web www.diadelospatrimonios.cl

La ministra Carolina Arredondo sostuvo que “la invitación es a que este verano podamos vivir una vez más este encuentro, que por más de 25 años se ha consolidado como una fiesta cívica ciudadana muy esperada a lo largo de todo Chile, donde la ciudadanía repleta sus calles, barrios patrimoniales, edificios, se conecta con su historia y con nuestra memoria compartida”.

Por su parte, la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, señaló que “estamos cerrando el gobierno con esta última actividad cultural abierta a toda la ciudadanía. La programación patrimonial ha estado íntimamente vinculada al desarrollo de políticas públicas para el sector, ya que a través de ella se ha puesto foco en el interés de la ciudadanía por la agenda cultural. Como consecuencia, hemos incrementado el presupuesto, creado y fortalecido herramientas y lineamientos asociados al patrimonio”.

¿Cuándo es el Día de los Patrimonios en Verano?

El Día de los Patrimonios en Verano se realizará el próximo sábado 31 de enero.