Anuncian mejoras en el Parque Estadio Nacional para los conciertos de AC/DC en Chile

La productora informó ajustes en infraestructura, servicios y transporte público para los conciertos del 11 y 15 de marzo de 2026.

La productora DG Medios informó una serie de mejoras operativas y de infraestructura en el Parque Estadio Nacional, con miras a los conciertos que realizará AC/DC en Santiago los días 11 y 15 de marzo de 2026.

La banda australiana regresará a Chile tras más de tres décadas como parte de su gira Power Up Tour, que acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum de estudio. El tour contempla presentaciones en distintas ciudades de Latinoamérica, entre ellas Buenos Aires, São Paulo, Santiago y Ciudad de México.

Según detalló la productora, el Parque Estadio Nacional fue seleccionado como sede debido a su mayor capacidad, con el objetivo de responder a la alta demanda del público y facilitar la asistencia de un mayor número de personas a los conciertos.

Entre las medidas anunciadas se encuentran mejoras en el suelo del recinto, pasarelas peatonales y zonas destinadas al público, las que serán cubiertas para reducir la exposición al polvo y polen del entorno.

Además, se incrementará el número de baños y puntos de agua, junto con ajustes en la circulación interna para optimizar el desplazamiento de los asistentes.

El plan considera también la habilitación de sectores con food trucks y bebidas no alcohólicas, así como zonas con toldos y carpas con nebulizadores, destinadas a mitigar la exposición al sol durante la jornada.

Desde la organización señalaron que las medidas fueron definidas a partir de experiencias previas en eventos de alta convocatoria y que se ha trabajado en coordinación con comunidades del entorno del recinto.

En paralelo, se anunció una extensión de los servicios de transporte público, incluyendo horarios especiales en la estación de Metro Estadio Nacional y refuerzos en recorridos de buses, con el fin de facilitar el ingreso y la salida del público tras los conciertos.

Detalles clave de los conciertos de AC/DC en Chile

Gira: Power Up Tour

Fechas: Martes 11 de marzo de 2026/Sábado 15 de marzo de 2026

Lugar: Parque Estadio Nacional, Santiago