“La gente no conoce su ciudad, porque no existe el hábito de salir, de caminar, de pasar un fin de semana en algún parte, en otra comuna. Se cierran en donde viven, y ni siquiera ese lugar conocen muy bien”. De esta forma explica Andrei Sokolov el éxito de su canal de YouTube, Enciclopedia de Santiago, uno de los espacios dedicados al urbanismo y arquitectura de la capital más destacados de la plataforma.

Con más de 55 mil suscriptores, este joven periodista y presentador de noticias ruso se ha convertido en poco tiempo en uno de los youtubers más reconocidos del rubro en Chile, donde te invita a explorar y muestra aspectos poco vistos por los habitantes de la Región Metropolitana, junto con la explicación histórica e inéditos datos de cada lugar.

Luego de viajar y estar en distintos países de Europa y Asia, y tras rechazar una burocrática oferta laboral en la televisión nacional de China, Andrei llegó al país el 10 de febrero de 2016 sabiendo solo tres palabras: hola, chao y gracias.

De presentador de noticias a youtuber

Andrei Sokolov es un comunicador que se ha dedicado al trabajo en televisión. Estudió periodismo en la Universidad de San Petersburgo, vivió toda su vida en Rýbinsk -una pequeña ciudad con cerca de 185 mil habitantes-; y ya desde el segundo año de carrera comenzó a trabajar en medios de comunicación. “Primero en un canal muy chiquitito, luego me contrataron para un canal más grande y en 2012 me mudé a la Televisión Nacional de Rusia para trabajar como conductor de noticias”, relata en entrevista con CNN Chile.

“Yo creo que aún mantengo el récord de ser el conductor de noticias más joven de toda la historia de la televisión de San Petersburgo, porque empecé a conductor noticias cuando tenía 19 años y me mudé a la Televisión Nacional de Rusia cuando tenía 20 años para encargarme de la edición matinal de noticias”, detalla.

—¿En qué momento surge la idea de venir a Chile?

—En 2014, en un viaje de siete meses por el sudeste asiático, con mi pareja nació la idea de quedarnos en algún país para vivir un rato. No de modo turista, sino para obtener una nueva experiencia. Y en ese momento surgió una propuesta: me ofrecieron un puesto en la televisión nacional de China (…) de editor y conductor en su servicio ruso, pero luego choqué con la burocracia china, que es la peor burocracia del mundo. Perdí un montón de tiempo, casi siete meses, esperando papeles.Entonces, después de tanto esperar, me negué.

“Con mi pareja empezamos a pensar qué vamos a hacer ahora. Ese deseo de vivir en otro país se quedó, pero ya no iremos a China, ya conocemos bastante bien Europa, también conocemos bastante bien Asia, y así surgió la idea de venir a Latinoamérica para conocer América, porque Estados Unidos nunca me gustó, Canadá tampoco. América Latina es como algo exótico para nosotros, así que decidimos por qué no probar“, recuerda.

Tras una pequeña investigación de tres días, terminaron eligiendo entre tres países: Chile, Argentina y Brasil. “Elegimos Chile, compramos pasajes y en dos semanas llegamos”.

—¿Por qué Chile?

—Por muchas razones. Por el clima, también por la geografía -porque Chile es un país precioso, tiene prácticamente de todo, desde el desierto más árido del mundo en el norte a glaciares en el sur, casi todas las zonas climáticas y es algo que uno quiere conocer-, la estabilidad financiera y el costo de vida. Hablamos del año 2016, aún no era tan caro como ahora.

Sin embargo, la idea de vivir por cerca de seis meses en el país, se transformó en el anhelo de estar de forma permanente. De hecho, vendió su agencia de comunicaciones, Medialine, que era su principal fuente de ingresos en ese periodo.

—¿Qué te enamoró del país?

—Son cosas que uno no puede explicar, porque si amas a tu pareja, por ejemplo, puedes decir ‘la amo porque es bella, inteligente…’, o sea, sí y no, porque es algo más profundo que esas fachadas, digamos. Me sentí en casa y, de hecho, me fue muy bien. Encontramos nuestro departamento en dos días, en Santiago, en la calle Marcoleta, a unos minutos caminando de la Universidad Católica. Un muy buen sector.

—¿Conocías algo de Chile?

—No sabía nada de Chile, salvo algunas cosas básicas que me enseñaron en el colegio: de montañas, de Pinochet. En el colegio enseñan sobre Chile, pero aspectos muy básicos, como lo de Pinochet en clase de historia, de su geografía en la clase de geografía, de montañas, de la cordillera, de todas esas cosas. Sabía que es un país en América del Sur, que hablan español, que tiene una forma con esa longitud, que está al fondo del mundo y que sufrió un golpe de Estado en 1973. Un paquete básico de conocimiento y no sabía nada más. De hecho, en esa época no había ni siquiera videos en YouTube de Santiago. Cuando investigaba claro que me gustaba saber a dónde iba, me metía a YouTube y casi no había videos. Muy poco, como dos o tres videos con algunos panoramas típicos, pero nada más. Así que fue un verdadero enigma.

Andrei vino a Chile sin saber español. Su ahora fluida y casi perfecta pronunciación y conjugación del idioma es fruto de su tiempo trabajando como cajero en la tienda de la cadena textil Zara del mall Alto Las Condes. “Si necesitan aprender rápido algún idioma extranjero tienen que salir de su zona de confort y meterse en algún lugar donde sí o sí tienen que hablar”, comenta.

Enciclopedia de Santiago

—¿Cómo surge la idea de crear Enciclopedia de Santiago?

—En plena pandemia me encontré encerrado, solo en mi departamento, sin hacer nada y eso me afectó muchísimo, porque yo soy de esas personas que siempre necesitan mantenerse ocupadas y yo no puedo no hacer nada. Si yo no hago nada, me aburro de inmediato (…). Entonces, así nació la idea que fusionó mi profesión, mi pasión por Santiago y mi interés bastante profundo por la arquitectura y el urbanismo. Decidí meterme en YouTube porque me di cuenta de que ese nicho estaba prácticamente vacío, porque casi no había canales de YouTube dedicados al urbanismo de Santiago, a los lugares interesantes de Santiago. Lo que sí, había varios programas de televisión, como City Tour, Vuelta a la Manzana, pero no tenían muchas vistas en dicha plataforma. Entonces, como algo especial para YouTube no existía, y yo dije ‘bueno, parece una señal’.

Actualmente, Enciclopedia de Santiago tiene más de 55 mil suscriptores, con un crecimiento exponencial desde fines de 2022. En más de 50 videos, los cuales hace en solitario o, en ocasiones con ayuda de amigos, se puede ver al joven periodista conociendo el Metro de Santiago, lugares típicos como el Persa Bío Bío, lugares mágicos como el Palacio Larraín y zonas secretas de la capital.

—¿Por qué crees que te diferencias del resto de los canales?

—Yo creo que el canal les gusta tanto a muchas personas por una simple razón: les permite abrir los ojos, conocer o redescubrir la ciudad, el lugar donde viven. Incluso, hay una categoría de comentarios en mis videos que es mi favorita: la gente escribe ‘antes odiaba Santiago y ahora, gracias a tus videos, empecé a salir, a caminar, a conocer lugares, sectores y veo que, pucha, me equivocaba, que Santiago tiene un montón de joyas en realidad’. Por eso yo creo que funciona, por eso yo creo que a tantas personas les gusta.

—¿Y por qué la gente no conoce la ciudad?

—Porque no existe ese hábito de salir, de conocer la ciudad, de caminar. De pasar un fin de semana en algún parque, en otra comuna, con familia. La gente se cierra en la comuna donde vive, y ni siquiera esa comuna conoce muy bien. De hecho, de eso surge la palabra santiasco y el desprecio hacia Santiago, porque la gente no conoce Santiago, prácticamente no la conoce. Entonces, un día alguien dijo santiasco, y siguen repitiendo esa palabra sin ni siquiera intentar conocer mejor el lugar donde viven. Tenemos que fortalecer ese hábito de salir y conocer la ciudad.

“Si tomamos cualquier ejemplo -Londres, París, San Petersburgo, Moscú, Berlín-, cada ciudad tiene lugares lindos y no tan lindos“, finaliza Andrei.