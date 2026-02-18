Andrea Bocelli regresa a Chile: El tenor italiano se presentará en el Estadio Nacional el 20 de abril

El artista conmemorará los 30 años de su álbum "Romanza" con un concierto majestuoso en Santiago, como parte de su gira mundial, tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2024.

El tenor italiano Andrea Bocelli, una de las voces más influyentes de la música clásica y popular, se presentará el próximo 20 de abril de 2026 en el Estadio Nacional.

El concierto forma parte de su gira internacional “Romanza – Gira Mundial 30 Aniversario”, con la que celebra las tres décadas de su emblemático álbum “Romanza” (1997), uno de los más vendidos de su carrera.

Un hito cultural en Santiago

El espectáculo, que recorrerá sus más grandes éxitos, arias clásicas y composiciones que han marcado su trayectoria de más de 30 años y 47 discos, promete una puesta en escena impecable con músicos de primer nivel.

La presentación en el Estadio Nacional marca un hito cultural para el país y reafirma la categoría del artista, quien conmovió al público en el Festival de Viña del Mar 2024 con un recital que el público escuchó en absoluto silencio.

La cita es el 20 de abril en el principal recinto deportivo del país. Las entradas estarán disponibles a través de Punto Ticket. La “Preventa fans” comienza el viernes 20 de febrero, mientras que la “Preventa BancoEstado” esatará disponible desde el lunes 23 del mismo mes.

Finalmente, las ventas generales estarán disponibles el miércoles 25 de febrero.