Este lunes la banda de metal Children of Bodom confirmó la muerte del fundador, vocalista y guitarrista principal Alexi Laiho a los 41 años.

El conjunto finlandés informó “con pesar y tristeza” el deceso del frontman. “Estamos absolutamente devastados por la repentina muerte de nuestro amigo y miembro de la banda“, escribieron.

Children of Bodom fue una banda clave en el death metal melódico, con discos que se convirtieron en clásicos instantáneos como Hatebreeder (1999) y Follow the Reaper (2000).

Pero sin dudas fue el virtuosismo de Laiho el que le valió una infinidad de comentarios y reacciones de parte de músicos del metal.

Lee también: Un nuevo hito en la carrera de Pedro Pascal: Es el actor más popular del mundo según IMDb

Mike Morton, guitarrista de Lamb of God, escribió que “Laiho fue un talento monumental y una persona genuina, cariñosa y reflexiva. Lo extrañaremos mucho”.

Alexi Laiho was a monumental talent & a genuine, caring & thoughtful person.

He will be greatly missed.

Rest In Peace Alexi — Mark Morton 🇺🇸 (@MarkDuaneMorton) January 4, 2021

El guitarrista de Arch Enemy, Michael Amott, sólo escribió “estoy sin palabras”.

En tanto, Marty Friedman, guitarrista de Megadeth, escribió “absolutamente destrozado por el muy prematuro fallecimiento de Alexi Laiho. Tenía mucho más que decir con su música”.

Absolutely gutted about Alexi Laiho`s very untimely passing. He had a lot more to left to say with his music. — Marty Friedman (@marty_friedman) January 4, 2021

También en Megadeth, el bajista David Ellefson escribió que “compartimos los escenarios muchas veces con Megadeth a lo largo de los años y era un alma amable y gentil que subió al escenario con rugido de león”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Ellefson (@davidellefsonbass)

Por su parte, el guitarrista de Testament, Alex Skolnick, escribió “Alexi Laiho creó nuevas posibilidades en el metal extremo con solos técnicamente sofisticados que se mantuvieron junto a los mejores en los géneros del metal más popularizados. (…) Un buen chico, demasiado joven para partir”.

Sad news. #AlexiLaiho created new possibilities in extreme metal with technically sophisticated solos that held their own alongside the best in more popularized metal genres. Didn’t know him well, but we had appearances together over the years. A good guy, far too young to go

RIP https://t.co/Njxdpclrko pic.twitter.com/hUz45dClu1 — Alex Skolnick (@AlexSkolnick) January 4, 2021

Matt Heafy, vocalista y guitarrista de Trivium, escribió por su parte que sin los discos Something Wild, Hatebreeder y Follow the Reaper su banda “probablemente no estaría aquí”.

Rest In Peace to another musical hero. Without Children Of Bodom’s Something Wild, Hatebreeder, and Follow The Reaper – Trivium likely wouldn’t be here. You will be missed Alexi. Favorite Bodom song of all time? – Streams: 9am – 1pm, M-F https://t.co/YgoiEcsxT0 pic.twitter.com/umQ9frWGZc — Matthew kiichichaos Heafy (@matthewkheafy) January 4, 2021

En Trivium también se sumó a las palabras de Heafy el bajista, Paolo Gregoletto, quien recogió sus recuerdos de la banda en un hilo en su cuenta de Twitter y finalizó escribiendo que “Alexi es un héroe guitarrista moderno y justamente se merece los elogios que recibe hoy por la música que nos dejó”.

Alexi is a modern day guitar hero and rightly deserves the praise he is getting today for the music he left us with. #RIPAlexi — Paolo Gregoletto (@TriviumPaolo) January 4, 2021

Desde la banda Sonata Arctica también dedicaron algunas palabras por la muerte del músico: “Fuiste un gran músico y un verdadero héroe de la guitarra. Serás recordado”.

R.I.P. Alexi Laiho We are sad to hear of Alexi Laiho passing. You were a great musician and a real guitar hero. You will be remembered. Our thoughts are with you and your family. Sonata Arctica pic.twitter.com/d4InQEMtXH — Sonata Arctica (@SonataArctica) January 4, 2021

Lee también: Confirman que el destacado rapero MF Doom falleció en octubre a los 49 años

El conjunto de black metal Abbath también se refirió al deceso de Laiho, escribiendo “gracias a ti y a COB por los grandes momentos en el camino”, compartiendo una imagen del guitarrista durante un tour de ambas bandas.