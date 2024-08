Alain Delon, leyenda del cine francés, muere a los 88 años

La muerte del intérprete ha provocado una ola de homenajes, incluido un emotivo mensaje del presidente Emmanuel Macron, quien lo describió como un "monumento francés".

(CNN) – Alain Delon, el actor, productor y escritor francés cuya belleza fresca y enigmática lo convirtió en un símbolo sexual internacional, murió a la edad de 88 años.

“Falleció en paz en su casa de Douchy, rodeado de sus tres hijos y su familia”, indicó un comunicado de la familia difundido a la agencia de noticias AFP. Delon había estado luchando contra su mala salud en los últimos años.

Nacido en Sceaux, un suburbio al sur de París, Delon tuvo una infancia turbulenta marcada por el divorcio de sus padres y frecuentes expulsiones de la escuela, antes de servir en la Marina francesa en Indochina y luego aceptar trabajos ocasionales en París.

Hizo su primera aparición en el cine en 1957, interpretando a un sicario en el thriller “Quand la femme s’en mêle”, titulado “Envía a una mujer cuando el diablo falla”.

Este iba a ser el primero de muchos papeles de antihéroe para Delon, quien luego se convirtió en una figura importante del cine europeo en la década de 1960, trabajando con directores tan elogiados como René Clément (“Plein Soleil”, 1960, titulada “Purple Noon” en los Estados Unidos), Luchino Visconti (“Rocco y sus hermanos”, 1960, y “El gatopardo”, 1963) y Jean-Pierre Melville (“Le Samouraï”, 1967).

En 1968, Delon se vio envuelto en un escándalo de sexo, drogas y asesinato que involucraba a la alta sociedad francesa, conocido como el caso Markovic. Fue interrogado, pero nunca acusado.

También apareció en muchas producciones en idioma inglés, incluida la película antológica “The Yellow Rolls-Royce” (1964) y los westerns “Texas Across the River” (1966) y “Red Sun” (1971), pero no logró replicar el éxito que disfrutó en el cine europeo.

Delon ganó un premio César, el equivalente francés del Oscar, al mejor actor en 1985 por su papel de alcohólico en “Nuestra historia”, de Bertrand Blier. También fue nominado a un Globo de Oro por su interpretación del apasionado y pobre Tancredi en “El gatopardo”.

Su estrella se apagó en sus últimos años, pero reapareció en la televisión a principios del siglo, interpretando a detectives veteranos en dos miniseries: “Fabio Montale” (2002) y “Frank Riva” (2003-04).

En 2005, Delon fue nombrado Oficial de la Legión de Honor francesa por su contribución al cine mundial.

Estuvo casado con la actriz y modelo Nathalie Delon de 1964 a 1969 y la pareja tuvo un hijo, Anthony.

Delon tuvo otros tres hijos: un hijo, Christian Boulogne, con la cantante y actriz Nico, y Anouchka Delon y Alain-Fabien Delon con la actriz holandesa Rosalie van Breemen .

Macron califica a Delon de “monumento francés”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rindió homenaje este domingo al fallecido mito del cine Alain Delon, calificándolo de “monumento francés”, mientras llueven los homenajes recordando al actor, productor y guionista francés.

“Señor Klein o Rocco, el Leopardo o el Samurai, Alain Delon ha interpretado papeles legendarios y ha hecho soñar al mundo. Prestando su rostro inolvidable para sacudir nuestras vidas. Melancólico, popular, reservado, era más que una estrella: un monumento francés”, escribió Macron en X.

Más temprano este domingo, la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen dijo: “La leyenda se ha ido. Alain Delon nos deja huérfanos de la edad de oro del cine francés que tan bien encarnó”. Es una pequeña parte de la Francia que amamos la que se va con él».

El Ministro de Economía, Bruno Le Maire, también agradeció a Delon en un comunicado en X”esta inmensa vida de cine”.

Delon falleció a los 88 años, según un comunicado de su familia difundido el domingo a la Agencia France-Presse (AFP).