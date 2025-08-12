Este martes: Show gratis de Akriila pondrá fin al ciclo cultural de Lollapalooza Chile 2026

La artista nacional, reconocida por su fusión de trap, reggaetón y drum & bass, será la protagonista del último concierto de “Lolla es Cultura”.

Lollapalooza Chile finalizará su ciclo de conciertos gratuitos 2026 con una presentación de Akriila.

El evento marca el cierre de Lolla es Cultura, iniciativa que en esta edición reunió a más de 20 mil personas en distintos puntos de Santiago con shows de Gepe, De Saloon, Tikitiklip y Tomo Como Rey.

El programa busca acercar la música y las artes al espacio público, fomentando la participación y el acceso cultural gratuito.

Akriila, cantante y rapera chilena, fusiona trap, reggaetón y drum & bass. Sus trabajos 001 y Epistolares han recibido reconocimiento de la crítica nacional e internacional.

En 2024, en tanto, fue seleccionada por Rolling Stone como artista latina emergente y este año se convirtió en la primera mujer chilena en participar en Gallery Sessions.

Todos los detalles del show gratuito de AKRIILA en el marco de Lolla Es Cultura

Fecha: Martes 12 de agosto

Hora: 17:00 horas

Lugar: Explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Quinta Normal

Entradas: Acceso liberado por orden de llegada