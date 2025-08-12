Cultura conciertos

Este martes: Show gratis de Akriila pondrá fin al ciclo cultural de Lollapalooza Chile 2026

Por CNN Chile

12.08.2025 / 10:59

{alt}

La artista nacional, reconocida por su fusión de trap, reggaetón y drum & bass, será la protagonista del último concierto de “Lolla es Cultura”.

Lollapalooza Chile finalizará su ciclo de conciertos gratuitos 2026 con una presentación de Akriila.

El evento marca el cierre de Lolla es Cultura, iniciativa que en esta edición reunió a más de 20 mil personas en distintos puntos de Santiago con shows de Gepe, De Saloon, Tikitiklip y Tomo Como Rey.

El programa busca acercar la música y las artes al espacio público, fomentando la participación y el acceso cultural gratuito.

Akriila, cantante y rapera chilena, fusiona trap, reggaetón y drum & bass. Sus trabajos 001 y Epistolares han recibido reconocimiento de la crítica nacional e internacional.

En 2024, en tanto, fue seleccionada por Rolling Stone como artista latina emergente y este año se convirtió en la primera mujer chilena en participar en Gallery Sessions.

Todos los detalles del show gratuito de AKRIILA en el marco de Lolla Es Cultura

Fecha: Martes 12 de agosto
Hora: 17:00 horas
Lugar: Explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Quinta Normal
Entradas: Acceso liberado por orden de llegada

DESTACAMOS

País Matthei dice que "el Partido Comunista no logra ver que bajar impuestos produce mayor recaudación fiscal"

LO ÚLTIMO

País Ethan Guo, joven piloto de Estados Unidos, llega a acuerdo para dejar Chile: Hay dudas sobre si podrá salir en su avión
Milei alega ante la Justicia que su post contra un niño autista de 12 años fue “libertad de expresión”
Este martes: Show gratis de Akriila pondrá fin al ciclo cultural de Lollapalooza Chile 2026
Armas ilegales y municiones sin control: El desesperado "SOS” de la alcaldesa de la Pintana por escalada de violencia en la comuna
“No hay más tiempo”: Madonna llama al Papa León XIV a intervenir en Gaza
Este es el canal para ver a la Universidad de Chile en su duelo con Independiente por octavos de Copa Sudamericana