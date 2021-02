Este martes se dio a conocer el listado corto de las producciones que competirán por los Oscar 2021, detallando los 15 títulos que están pre seleccionados en la competencia.

Entre ellos se encuentra la producción documentalista de la chilena Maite Alberdi, El Agente Topo, la cual fue incluida dentro de las categorías de Mejor Documental y Mejor Película Internacional.

En la categoría de Mejor Documental fue seleccionada con los siguientes films: All In: The Fight for Democracy, Boys State, Collective, Crip Camp, Dick Johnson Is Dead, Gunda, MLK/FBI, My Octopus Teacher, Notturno, The Painter and the Thief, 76 Days, Time, The Truffle Hunters, y Welcome to Chechnya.

Y en Mejor Película Internacional está junto a Bosnia y Herzegovina con Quo Vadis, Aida?, República Checa con Charlatan, Dinamarca con Another Round, Francia con Two of Us, Guatemala con La Llorona, Hong Kong con Better Days, Irán con Sun Children, Costa de Marfil con Night of the Kings, México con I’m No Longer Here, Noruega con Hope, Rumania con Collective, Rusia con Dear Comrades, Taiwán con A Sun y Tunisia con The Man Who Sold His Skin.

El Agente Topo también está nominada a los Premios Goya como Mejor Película Iberoamericana. Instancia a la que la documentalista Maite Alberdi, directora de películas como La Once y Los Niños, ya había sido nominada en 2016.

En este caso, la producción muestra cómo un hombre de 83 años, sin experiencia como detective, es entrenado para pasar una temporada como agente encubierto en una casa de reposo. Una vez infiltrado, tiene problemas para asumir su rol de topo y se convierte en un anciano más en el hogar.

La votación de nominaciones comenzará el viernes 5 de marzo y finalizará el miércoles 10 de marzo, mientras que las nominaciones oficiales serán anunciadas el 15 de marzo.

La 93° edición de los Premiso Oscar se realizará el domingo 25 de abril.