Adriatique confirma concierto en Chile para 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

El espectáculo “X – The Future Is Unknown” combina música electrónica y visuales digitales, y ha sido presentado en ciudades como Tulum, Dubái y Nueva York.

El dúo suizo Adriatique anunció su regreso a Chile con el espectáculo X – The Future Is Unknown, programado para el 21 de marzo de 2026 en el Club Hípico de Santiago.

La presentación forma parte de su gira internacional que ha pasado por ciudades como Tulum, Dubái, Zúrich, Ámsterdam, São Paulo, Nueva York e Ibiza.

La inscripción para la preventa exclusiva está disponible desde el 16 de octubre a las 11:00 horas, y que la venta general se habilitó el mismo día a las 13:00 horas, ambas a través de PuntoTicket.

El espectáculo estará producido en Chile por Street Machine y presentará una puesta en escena audiovisual similar a la de sus presentaciones anteriores.

El show combina música, iluminación y proyecciones digitales, con una estructura escénica que ha caracterizado a la gira mundial X – The Future Is Unknown.

Adriatique regresará al país luego del concierto realizado en septiembre de 2024, donde presentaron por primera vez este formato ante el público chileno.

En esta nueva fecha, incluirán temas recientes como “The Big Idea” y “All for the Love”, además de su remix de “Give It To Me 2025”, reinterpretación del clásico de Timbaland y Nelly Furtado.