Adele debutará como actriz en nueva película de Tom Ford basada en novela de Anne Rice

La cantante se unirá a un elenco estelar encabezado por Colin Firth y Mark Strong en "Cry to Heaven", adaptación que comenzará filmación a principios de 2026 en Londres y Roma.

Adele incursionará en la actuación con su debut cinematográfico en la próxima película del diseñador Tom Ford, una adaptación de la novela “Cry to Heaven” de Anne Rice. Según confirmó Deadline, la cantante se integrará a un reparto de lujo que incluye a Colin Firth, Mark Strong y el joven ganador del Emmy Owen Cooper.

La producción, que relata la historia de un maestro castrado y un noble veneciano en el mundo de la ópera, se encuentra en fase de preproducción con filmación programada para inicios de 2026.

Transición artística planificada

Este paso hacia el cine representa la materialización de un interés que Adele expresó desde 2018, cuando manifestó su deseo de trabajar con el director Xavier Dolan.

Según reportó NME, la artista se encuentra en un receso musical tras completar su residencia en Las Vegas y los conciertos en Múnich, dedicando este periodo a explorar nuevas expresiones creativas. El proyecto marca el tercer largometraje de Ford como director, consolidando su reputación en la industria cinematográfica tras el éxito de “A Single Man” y “Nocturnal Animals”.