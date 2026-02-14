¿Fan de “Cumbres Borrascosas”? 5 adaptaciones de clásicos de la literatura inglesa que no te puedes perder

El estreno revive el espíritu de otras grandes adaptaciones cinematográficas de clásicos escritos por autoras como Charlotte Brontë y Jane Austen, cuyas novelas también han sido llevadas a la pantalla con nuevos enfoques y, en ocasiones, una mirada fresca.

(CNN en Español) – ¿Aún estás conmovido por la intensidad del amor —y la tragedia— que atravesaron a Catherine Earnshaw y Heathcliff? No estás solo. Bienvenido al selecto grupo de millones de personas que han suspirado con “Cumbres Borrascosas” desde el siglo XIX, cuando Emily Brontë publicó la novela que se convertiría en un clásico de la literatura inglesa.

Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan este año una nueva adaptación cinematográfica del libro de 1847 que, hay que decirlo, ha recibido cuestionamientos desde antes del estreno.

Sea cual sea su suerte en la crítica y en la taquilla, la película dirigida por Emerald Fennell necesariamente trae a la memoria de los amantes de la literatura inglesa del siglo XIX una serie de adaptaciones recientes de clásicos escritos por mujeres que definieron a su tiempo.

Las cinco películas que conforman esta lista están basadas en novelas escritas por Charlotte Brontë y Jane Austen. Son solo algunas de las múltiples adaptaciones cinematógraficas de sus obras que se hicieron a lo largo de la historia, las más nuevas y/o nuestras preferidas, presentadas sin un orden particular.

Hay interpretaciones más tradicionales y otras más libres. Todas, sin excepción, muestran lo que ha sido un sello de estas autoras: personajes de mujeres protagonistas fuertes y complejos.

Antes de desplazar los ojos rápidamente a los títulos, algunas precisiones históricas que ayudan a su mejor comprensión.

La literatura corría por la sangre de las hermanas Brontë: Charlotte (1816-1855), autora de “Jane Austen”, era la mayor de un trío de escritoras que completaban Emily (1818-1848), la autora de “Cumbres Borrascosas”, y Anne (1820-1849), la pluma detrás de “Agnes Grey”. Jane Austen, una referente de la literatura inglesa tal vez aún más popular y también más prolífica, es de una etapa anterior: nació en 1775 y murió en 1817.

En el imaginario colectivo a estas autoras en ocasiones se las confunde por algunos elementos que atraviesan sus obras: mujeres protagonistas fuertes, grandes historias de amor, la campiña como escenario.

Sin embargo, es imprescindible reconocer sus diferencias. Austen fue una mujer de la era de la regencia que retrató, con una ironía impecable, los valores de la Inglaterra de fines del siglo XVIII que vivió. Las Brontë son posteriores: se enmarcan en la era victoriana atravesada por los cambios de la Revolución Industrial que se consolidaban. Sus abordajes y sus estilos de escritura son distintos, como también fueron distintas sus vidas y épocas.

Hecha esta salvedad, ahora sí: cinco adaptaciones de clásicos ingleses del siglo XIX que probablemente te gustarán si disfrutaste de “Cumbres Borrascosas”.

“Jane Eyre” (2011)

Mia Wasikowska como Jane Eyre en la adaptación cinematográfica de 2011. Cortesía de Focus Features

Mia Wasikowska encarna a Jane Eyre, una joven huérfana que después de una infancia cruel en un internado ingresa como institutriz en la casa del orgulloso Edward Rochester, interpretado en esta versión por Michael Fassbender.

El abismo social que separa a la señorita Eyre del señor Rochester no impide que se enamoren con una intensidad inexplicable a los ojos de quienes los rodean. Sin embargo, cuando parece que la íntegra joven tendrá el fin de cuento de hadas que se merece, se revela un secreto que torcerá su destino.

Año: 2011

Dirección: Cary Joji Fukunaga

Protagonistas: Mia Wasikowska, Michael Fassbender.

Basada en: “Jane Eyre”, de Charlotte Brontë, publicada en 1847.

“Orgullo y prejuicio” (2005)

Keira Knightley y Matthew Macfadyen interpretan a Elizabeth Bennet y al Sr. Darcy en “Orgullo y prejuicio” de Joe Wright. Moviestore/Shutterstock

Elizabeth Bennet no está dispuesta a casarse con alguien a quien no ame, ni respete, pese a las presiones de una madre cuya única preocupación parece ser lograr que sus cinco hijas logren matrimonios beneficiosos y así poder por fin descansar.

El mundo de la joven, interpretada magistralmente por Keira Knightley, quedará patas para arriba tras conocer al adinerado Mr. Darcy, a quien rápidamente desprecia por su altivez, hasta que los hechos la obligan a dejar atrás sus prejuicios: no solo no es como se lo imaginaba, sino que además hasta se parecen.

Año: 2005

Dirección: Joe Wright

Protagonistas: Keira Knightley, Matthew Macfadyen.

Basada en: “Orgullo y prejuicio”, de Jane Austen, publicada en 1813.

“Sentido y sensibilidad” (1995)

Emma Thompson interpreta a la joven Elinor Dashwood en “Sentido y sensibilidad”. Columbia Pictures

Elinor, interpretada por Emma Thompson, y Marianne Dashwood, a quien da vida Kate Winslet, no pueden ser más distintas: la mayor es la voz de la sensatez —quien resguarda el sentido común en una familia de cuatro mujeres que queda desamparada cuando el padre muere dejando la herencia a un medio hermano que no hace nada por ellas— mientras que la menor de las dos es todo sentimiento, y sentimiento desbordado.

Sus tranquilas vidas en la campiña, en medio de quehaceres propios de las jóvenes de la época y lecturas, se verán sacudidas por amores: amores engañosos, amores que parecen imposibles y amores que finalmente se revelan invencibles.

Una curiosidad de esta versión: la magistral Emma Thompson no solo la protagoniza, sino que también participó en la escritura del guion.

Año: 1995.

Dirección: Ang Lee

Protagonistas: Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant, Alan Rickman.

Basada en: “Sentido y sensibilidad”, de Jane Austen, publicada en 1811.

“Emma” (2020)

Anya Taylor-Joy interpreta a Emma. Focus Features

Anya Taylor-Joy, a quien tal vez ubiques más rápido por la popular miniserie de Netflix “Gambito de dama”, da vida a la heroína más molesta de Jane Austen: Emma Woodhouse (interpretada anteriormente por Judy Campbell en 1948 y por Gwyneth Paltrow en 1996).

La señorita Woodhouse es una joven bonita, adinerada, elegante, acostumbrada a tener el mundo a sus pies y, por supuesto, también egoísta.

Aburrida, y sin consciencia de que causa más perjuicio que otra cosa, se aboca a buscarle pareja a algunos de los personajes que la rodean, cuidándose de no ser ella misma la protagonista de una historia de amor que no le convenga. Hasta que se enamora.

Año: 2020.

Dirección: Autumn de Wilde.

Protagonistas: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn.

Basada en: “Emma”, de Jane Austen, publicada en 1815.

“Persuasión” (2022)

Dakota Johnson interpreta a Anne Elliot en “Persuasión”. Nick Wall/Netflix

Dakota Johnson protagoniza esta original versión de “Persuasión”, que cuenta la historia de Anne Elliot, una joven que, años después de que la convencieran de rechazar a un pretendiente por sus orígenes humildes, se vuelve a encontrar con él.

Para entonces el capitán Frederick Wentworth se ha ganado el respeto de todos los que lo rodean: hizo una valiente carrera, tiene principios, es guapo y adinerado. Y no olvida que Anne —bajo el yugo de un padre y una hermana necios y sin grandes perspectivas— le rompió el corazón.

Año: 2022.

Dirección: Carrie Cracknell.

Protagonistas: Dakota Johnson, Richard E. Grant, Cosmo Jarvis.

Basada en: “Persuasión”, de Jane Austen, publicada en 1817.