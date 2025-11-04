El actor Jonathan Bailey es escogido como “el hombre más sexy” de 2025, según People

El británico se ha convertido en una de las estrellas "más irresistibles de Hollywood", "rebosante de encanto e ingenio y con una apariencia casi injustamente atractiva", dijo la revista.

(EFE) – El actor británico Jonathan Bailey, protagonista de filmes como Wicked y series como Bridgerton, ha sido elegido por la revista People como el hombre más sexy de 2025 y es la primera persona abiertamente homosexual en recibir este reconocimiento.

Bailey, de 37 años, le toma el relevo a los también actores John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022).

La revista considera que el intérprete se ha convertido en una de las estrellas “más irresistibles de Hollywood”, “rebosante de encanto e ingenio y con una apariencia casi injustamente atractiva”.

El actor adelantó el lunes por la noche que había sido el elegido en una entrevista en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, donde aseguró que se trata del “honor de su vida”.

People empezó a entregar este título en 1985, con el actor Mel Gibson como primer beneficiado.

El intérprete confesó que su primer flechazo con alguien famoso fue con el príncipe Eric de La Sirenita.

La revista también recordó que Bailey fundó en 2024 su propia organización benéfica, The Shameless Fund, para apoyar a la comunidad LGTBQ+.

“Hay mucha gente que quiere hacer cosas brillantes y siente que no puede. Sé que el sector LGTB está bajo una amenaza inmensa en este momento. Así que ha sido increíble conocer a personas que tienen la experiencia y ver un potencial con el que yo solo podía soñar”, expresó.

Bailey señaló que le comunicaron a principios de año que había sido elegido el hombre más sexy, mientras estaba en Londres interpretando la obra de teatro Ricardo II de Shakespeare, y bromeó con que no le costó guardar el secreto: “La gente no te va preguntando ¿lo eres?”.

Los más contentos y a la vez los más enfadados con su nuevo título, según afirmó, serán sus amigos: “Estarán furiosos porque no se los he contado. Y luego gritarán de alegría. Me han visto crecer. Detrás de la máscara de ser identificado como un hombre sexy hay otras verdades que ellos conocen y han presenciado. Ellos saben los secretos”.

En el reportaje aparece en la playa con su perro, Benson, y manifestó que en estos momentos se siente “increíblemente afortunado”. También admitió que algún día le gustaría ser padre, “si los planetas se alinean”.

Entre sus estrenos inmediatos se encuentra la segunda parte del musical Wicked: For Good, que llegará a los cines el 21 de noviembre en Estados Unidos y en la que encarna al príncipe Fiyero.