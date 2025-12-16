Academia revela primeras preselecciones para los Oscar 2026 con fuerte presencia internacional

La primera shortlist del año incluye 15 películas en la carrera por el premio a Mejor Largometraje Internacional, donde destacan títulos de Argentina, Francia, España y una potente cinta palestina, junto a favoritas como 'Frankenstein' y 'Wicked: For Good' en categorías técnicas.

La Academia de Hollywood dio a conocer las primeras listas de preselección (shortlists) para los Premios Oscar 2026 en 15 categorías, marcando el inicio oficial de la carrera por las estatuillas doradas.

La categoría de Mejor Largometraje Internacional presenta una selección diversa de 15 películas, entre las que destacan ‘Belén’ de Argentina, ‘Fue solo un accidente’ de Francia, ‘Sirât’ de España y el poderoso drama palestino ‘Palestina 36’. Esta primera criba revela los títulos que competirán por llegar a las nominaciones finales, que se anunciarán en enero.

Favoritos y contendores recurrentes en categorías técnicas

En otras categorías, varias producciones demuestran su fortaleza al aparecer en múltiples listas preliminares. La adaptación de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro y el musical ‘Wicked: For Good’ figuran en las shortlists de Maquillaje, Banda Sonora Original y Canción. El drama histórico ‘Sinners’ y el biopic deportivo ‘F1’ también son contendores recurrentes.

Según reportó Bío Bío Chile, la Academia seleccionó 15 títulos en cada categoría, desde documentales hasta cortometrajes, ofreciendo una primera visión del panorama cinematográfico que definirá la temporada de premios. Las nominaciones finales en todas las categorías se darán a conocer el 19 de enero de 2026.

Lista preliminar a Mejor Largometraje Internacional: