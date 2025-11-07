AC/DC vuelve a Chile tras 30 años de espera: Confirman segundo concierto para el próximo 15 de marzo

La venta de entradas para el nuevo show comenzará el 10 de noviembre a través de Ticketmaster, mientras que los tickets para la primera fecha están casi agotados.

AC/DC regresará a Chile después de 30 años con un segundo concierto en el Estadio Nacional.

La fecha quedó fijada para el 15 de marzo de 2026, sumándose al recital inicial programado para el 11 de marzo.

La organizadora del evento, la productora DG Medios, también detalló, a través de redes sociales, que aún quedan disponibles algunos tickets para la primera fecha, aunque los más codiciados, como las canchas frontales, están a punto de agotarse.

La venta de boletos para el segundo show comenzará el lunes 10 de noviembre a las 10:00 horas a través de Ticketmaster, mientras que la venta para la primera fecha continúa hasta agotar existencias.

El viernes, al inicio de la venta, la plataforma llegó a registrar más de 22 mil usuarios en línea, con tiempos de espera de más de una hora.

El regreso de AC/DC a Chile forma parte del tramo sudamericano de su gira mundial “Power Up Tour”, que en 2026 celebrará dos años de recorrido. C

Como en el primer recital, el acto de apertura estará a cargo de los neoyorkinos The Pretty Reckless.