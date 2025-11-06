AC/DC en Chile 2026: Buscan cambiar la fecha del concierto por el cambio de mando presidencial

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, sostuvo que han iniciado conversaciones para evaluar la posibilidad de hacer un “ajuste en la fecha”, debido a que coincide con el cambio de mando presidencial.

En el marco de una gira, la legendaria banda de rock AC/DC anunció a inicios de semana que volverá a Chile el próximo 11 de marzo de 2026. Sin embargo, se están realizando gestiones para cambiar la fecha, debido a que coincide con el cambio de mando presidencial.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, señaló en The Clinic que las razones de esta decisión se deben principalmente a que para dicha jornada se requiere un despliegue importante de Carabineros, tanto en la Región Metropolitana como en Valparaíso.

“Si bien es cierto no hay una incompatibilidad legal, nos parece que no es aconsejable la realización de un evento tan importante como el concierto de AC/DC en el Estadio Nacional”, aclaró.

Lee también: La más barata parte en $99 mil: Revelan los precios de las entradas para el concierto AC/DC en Chile el 2026

En esa línea, complementó que se han iniciado “informalmente conversaciones destinadas a evaluar la posibilidad de hacer un ajuste en la fecha”, y destacó que la productora ha mostrado buena disposición, “a objeto de garantizar la realización del evento y, al mismo tiempo, que sea adecuadamente compatible”.