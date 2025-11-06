La más barata parte en $99 mil: Revelan los precios de las entradas para el concierto AC/DC en Chile el 2026

Las entradas saldrán a la venta este viernes 7 de noviembre.

Tras años de espera por parte de los fanáticos, AC/DC volverá a Chile para brindar su segundo concierto. La primera vez que pisaron territorio nacional fue en 1996, en instalaciones del Estadio Nacional.

En el marco de su gira “Power up”, la banda australiana pasará por algunos países de Latinoamérica y ciudades de Estados Unidos.

En Chile, la venta de entradas será a partir de las 10:00 horas de este viernes 7 de noviembre.

Y hace poco, la productora encargada del evento, Ticketmaster, anunció los precios para el show, que se realizara el próximo 11 de marzo de 2026 en el Parque Estadio Nacional.

AC/DC en Chile: ¿Cuál será el precio de las entradas?

La productora informó que habrá cuatro ubicaciones para el concierto: PIT, Cancha Frontal Entel, Cancha General Santander y Movilidad Reducida.

Los precios varían entre los $99.608 y los $262.125, incluyendo el cargo por servicio.

Valores con cargo:

PIT: $262.125

$262.125 Cancha Frontal Entel: $207.370

$207.370 Cancha General Santander: $99.608

$99.608 Movilidad Reducida: $99.608

Hasta el momento no se ha entregado información sobre valores de preventas con Entel o Banco Santander,