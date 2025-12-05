A 15 años del estreno de la última cinta: Presentan el primer adelanto de la esperada “Camp Rock 3”

El adelanto incluye un primer vistazo al regreso de los Jonas Brothers como “Connect 3”.

Este jueves, Disney presentó el primer adelanto de CAMP ROCK 3, a más de 15 años del estreno de la última cinta de la franquicia.

El material incluye un primer vistazo al regreso de los Jonas Brothers como “Connect 3” y a la nueva generación de campers que se unen a la icónica franquicia.

CAMP ROCK 3 se estrenará en 2026, retomando el momento en el que “Connect 3” pierde su acto de apertura para una importante gira de reencuentro y los tres hermanos regresan a “Camp Rock” para descubrir al próximo gran talento.

Joe Jonas volverá a interpretar a “Shane Gray”, Nick Jonas a “Nate Gray” y Kevin Jonas a “Jason Gray”, regresando con apariciones especiales como los miembros de la banda ficticia “Connect 3”. También regresa María Canals-Barrera como “Connie”.

Los nuevos campistas incluyen a la audaz y decidida “Sage” (Liamani Segura) y su relajado hermano “Desi” (Hudson Stone), el chico malo del campamento “Fletch” (Malachi Barton), la prodigio del violonchelo “Rosie” (Lumi Pollack) y el baterista “Cliff” (Casey Trotter), entre otros.

Mira el primer adelanto de Camp Rock 3