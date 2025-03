8M en Santiago: Museo Violeta Parra anuncia taller gratuito de escritura creativa por el Día Internacional de la Mujer

En el marco del 8M, el concurso Santiago en 100 Palabras seleccionó diez cuentos escritos por mujeres, reflejando sus experiencias y desafíos. Además, el Museo Violeta Parra realizará un taller de escritura creativa el próximo 7 de marzo, con acceso gratuito e inscripción previa.

Este sábado 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una jornada para visibilizar la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres y disidencias.

En el marco de esta fecha, el Museo Violeta Parra organizará el taller de escritura creativa Mujeres escribiendo el viernes 7 de marzo a las 16:00 horas en su sede de Vicuña Mackenna 37, Santiago.

La actividad, de acceso gratuito con inscripción previa, busca generar un espacio de reflexión a través de la literatura.

En tanto, el concurso Santiago en 100 Palabras anunció la selección de diez cuentos breves escritos por mujeres de distintas comunas de la capital.

Las historias reflejan experiencias sobre las dificultades sociales, el acoso y la resiliencia femenina en el entorno urbano, según explicó Soledad Camponovo, coordinadora de Fundación Plagio.

El concurso literario mantiene su convocatoria abierta hasta el 30 de abril.

Los cuentos seleccionados por Santiago en 100 Palabras por el 8M

La niña (Mención Honrosa)

La ciudad avanza, la pena se queda en la niña. La ciudad no sabe de la pena de la niña. La niña no recuerda el origen de su pena, se aleja de la ciudad, de sus habitantes. La mujer ve crecer a su hija y recuerda el origen de su pena, mira con desconfianza la ciudad en la que crece la hija. La mujer conversa con su pena, con la ciudad y baila con la hija. La hija no tiene penas. La ciudad progresa, quiere proteger a las niñas.

Rosario Vial Valenzuela, 51 años, Peñalolén.

Dueña de casa

Se levanta temprano y extrañamente no escucha a nadie. No oye a su hijo cuando le pregunta por el desayuno ni a su marido cuando le pregunta dónde están sus zapatos.

Sale a la calle sin saludar a la vecina y tampoco le responde al conserje que le pregunta por el niño. No contesta el teléfono cuando suena insistentemente. Toma una micro y se baja al final del recorrido. Luego camina cuesta arriba hasta la entrada del Panul y sigue caminando hacia arriba. Mientras sube la montaña decide que ese día todos se las pueden arreglar sin ella.

JC, 33 años, La Cisterna.

Clientes

A veces me toca caminar tarde por Portugal y está oscuro. Apuro el trote para llegar a Jofré. Si es un día malo está cerrado, si es un día bueno hay una familia llorando afuera de la funeraria o algo por el estilo. Intento pasar cerca para sentir seguridad, pero a veces me siento culpable o egoísta de querer que haya clientes que me den un respiro del miedo que me da caminar hacia el sur.

Camila Núñez Escalona, 26 años, Santiago.

Mujer feliz

Una «mujer feliz» cada vez que sale siente satisfacción de sí misma. Una mujer entra al metro con la frente en alto. Una «mujer feliz» entra a la peluquería, arregla su cabello y lleva uñas coloridas. Una «mujer feliz» recibe a su familia con una sonrisa irreal de muñeca Barbie. Una «mujer feliz» siempre lo está, solo lo intenta por su familia. Pero cuando cae la noche ella llora en silencio, dejando de fingir. Una «mujer feliz» trata de descansar por las noches para que al otro día pueda ser una «mujer feliz» de nuevo.

Martina Gutiérrez Baeza, 16 años, Buin.

Aprendí a

ver en el reflejo de los autos a la persona de atrás para ver si me sigue, caminar sin audífonos para escuchar los pasos, memorizar rápidamente las patentes de los autos,

dejarme crecer las uñas como garras, ponerme las llaves entre los dedos. Aprendí a avisarle a mi amiga que, por suerte, ya llegué.

Martina Olmedo Soto, 15 años, Quilicura.

La señora del aseo

Había viajado a cuidar a mi madre. Ya de vuelta caminé por Argomedo arrastrando la maleta. Toqué el timbre. Mi marido me esperaba. Con un poco de vergüenza me dijo: «Disculpa, la señora del aseo no ha venido». Toqué el polvo sobre los muebles. Vi la canasta con ropa sucia. Me detuve ante los platos y sobras. Entré al baño. En el espejo inmundo estaba mi cansancio. Tomé mi maleta y caminé por Argomedo, en sentido contrario.

Ana María Devaud Oberreuter, 67 años, Providencia.

Pimienta

Más que para dar sabor, para caminar de noche.

Marina Vega Cornejo, 28 años, Maipú.

Alerta

Voy en la micro sentada junto a la ventana con los audífonos puestos, pero con el volumen apagado. Alguien se sienta a mi lado, me tenso. Miro de reojo y suspiro aliviada: es una mujer. Le doy play a la música.

Ana Mardones Quintana, 22 años, Melipilla.

Me quiero libre

A media cuadra tras haber salido de mi casa me gritaron. Dos cuadras más allá un auto paró y desde ahí también me gritaron. Me subí en Santa Ana y sentí cómo unas

manos rozaron mi pantalón. Me bajé en Baquedano y vi cómo alguien miraba mi pecho. Fue un 8 de marzo, día en el que más que nunca empiné mi pancarta: “Me quiero libre”.

Fernanda Pérez Lagos, 20 años, Huechuraba.

8M

Le tomó las manos y le dio un beso en la mejilla. Miraba emocionada las noticias por la tele chiquitita que había en la cocina. Dio un respingo cuando se dio cuenta de que era la primera vez que no le pedía a su hija que se cuidara.

Josefina Onetto Nova, 20 años, Las Condes.