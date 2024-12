Mariana Enríquez y su relación con la literatura gótica: “Lo que vivo es lo que me da miedo, no lo que escribo”

La escritora argentina Mariana Enríquez, destacada por sus relatos que combinan terror y crítica social, compartió en una entrevista con CNN Magazine su perspectiva sobre los temas que inspiran su obra.

Mariana Enríquez, reconocida por su obra que combina elementos de terror, lo gótico y la crítica social, abordó en una entrevista con CNN Magazine los temas que inspiran su narrativa.

La autora de obras reconocidas como Nuestra parte de noche habló de los miedos que la inspiran, su percepción del paso del tiempo, la violencia en la sociedad y cómo utiliza el género de terror para hacer críticas profundas sobre la realidad latinoamericana.

Asimismo, dijo que considera que las desigualdades, las violencias cotidianas y los cambios sociales son elementos centrales que influyen en sus historias.

“A mí no me da nada de miedo lo que escribo, porque yo cuando escribo estoy en un lugar seguro; la estoy pasando bien, es mi trabajo, es mi forma de expresión. Pero la inspiración de la mayoría de ese horror que ocurre está tomado de la vida real. Entonces, realmente lo que vivo es lo que me da miedo, no lo que escribo. Lo que escribo es una forma de expresar, es un momento de placer, artístico, es otra cosa”, explicó.

Lee también: Liniers en CNN Magazine: “Lo lindo del arte es que es para portarse mal”

La autora destacó cómo el terror y la literatura gótica sirven como herramientas para explorar temas como la desigualdad, la violencia de género y las obsesiones impuestas por el capitalismo.

También abordó cómo las transformaciones sociales, como el abandono de espacios físicos por el comercio digital, influyen en sus historias.

Su relación con los lectores

Enríquez también habló de su relación con los lectores, quienes en muchas ocasiones se sienten profundamente conectados con su obra.

“Nunca me imaginé que eso podía pasar y creo que hay una relación de mucha cercanía, de mucho afecto y también de mucho respeto”, analizó.

Ademas, aprovechó la oportunidad para reflexionar en torno a los cuestionamientos que recibe como autora por su éxito masivo y según explicó, aún persisten críticas hacia escritores que logran llegar a un público amplio, especialmente si detallan escenarios fuera de su contexto local.